Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cuántos puestos lo separan de Arabia Saudita en el Mundial 2026

A pesar de su puesto en el ranking FIFA, Cabo Verde ha sido una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Cabo Verde llega al partido contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque el desarrollo del torneo achicó cualquier distancia previa.

Publicidad

En la actualización previa al Mundial, Cabo Verde aparece en el puesto 69, mientras que Arabia Saudita ocupa el lugar 61. Es decir, entre ambas selecciones hay 8 puestos de diferencia a favor del equipo asiático.

El partido se jugará este viernes 26 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium. Para Cabo Verde puede ser la noche de una clasificación histórica; para Arabia Saudita, una última oportunidad de reaccionar y evitar la eliminación.

Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde

Cabo Verde ocupa el puesto 69 del ranking FIFA, una ubicación que lo deja por debajo de los otros integrantes del Grupo H.

Sin embargo, el ranking no cuenta toda la historia. La selección africana está disputando su primer Mundial y ya dejó una marca fuerte: empató 0-0 contra España y luego igualó 2-2 frente a Uruguay, dos resultados que sostuvieron su ilusión hasta la última fecha.

Publicidad

ver también Qué pasa si Cabo Verde gana, empata o pierde contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026

Para un equipo debutante, llegar al cierre con posibilidades reales de clasificación ya es un logro enorme. Pero Cabo Verde no quiere quedarse solo con la buena imagen: necesita un resultado que transforme su sorpresa en pase a los 16avos de final.

Cuál es el ranking FIFA de Arabia Saudita

Arabia Saudita está en el puesto 61 del ranking FIFA, ocho lugares por encima de Cabo Verde.

El equipo saudí llegó al Mundial con más experiencia en este tipo de torneos y con antecedentes recientes de impacto, como su recordado triunfo ante Argentina en Qatar 2022. Aun así, su recorrido en este grupo fue irregular.

Publicidad

Empató 1-1 ante Uruguay en el debut, pero luego perdió 4-0 frente a España, un resultado que lo dejó último y con la diferencia de gol muy dañada. Por eso, su mejor ranking ya no alcanza: necesita ganar para seguir con vida.

Cómo está el ranking FIFA del Grupo H

El Grupo H combina una potencia europea, una selección sudamericana de enorme tradición, un equipo asiático con experiencia mundialista y una debutante africana que está sorprendiendo.

Publicidad

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

España: 2º

2º Uruguay: 16º

16º Arabia Saudita: 61º

61º Cabo Verde: 69º

Cabo Verde quiere romper otra predicción

La diferencia de 8 puestos favorece a Arabia Saudita, pero el presente del grupo pone a Cabo Verde en una situación más fuerte.

Publicidad

El equipo de Bubista llega invicto, con confianza y con una historia que ya captó la atención del Mundial. Su desafío será dar el paso que le falta: ganar un partido en la Copa y asegurarse una oportunidad real de avanzar.

Para Cabo Verde, superar a Arabia Saudita no sería solo vencer a un rival mejor ubicado en el ranking. También sería confirmar que sus empates ante España y Uruguay no fueron casualidad.

Publicidad

Arabia Saudita necesita respaldar su experiencia

Arabia Saudita tiene mejor ranking, más recorrido mundialista y jugadores acostumbrados a este tipo de presión.

Pero la tabla lo obliga. Llega por debajo de Cabo Verde, con peor diferencia de gol y sin margen para especular. Después del revés ante España, el equipo asiático necesita una respuesta inmediata.

Publicidad

El ranking le da una ventaja mínima en la previa. El partido, en cambio, exige mucho más: ganar o despedirse.

Datos de Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Partido: Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: H.

H. Fecha: viernes 26 de junio.

viernes 26 de junio. Estadio: Houston Stadium / NRG Stadium.

Houston Stadium / NRG Stadium. Ranking FIFA de Cabo Verde: 69º.

69º. Ranking FIFA de Arabia Saudita: 61º.

61º. Diferencia: 8 puestos a favor de Arabia Saudita.