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¿Por qué no juega Tijjani Reijnders en Países Bajos vs. Marruecos por los octavos del Mundial 2026?

La figura neerlandesa del Manchester City sorpresivamente sale del equipo para el duelo contra Marruecos por los octavos de final.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Koeman cambió a último momento.
© Getty ImagesKoeman cambió a último momento.

Este lunes 29 de junio, Países Bajos se mide ante Marruecos por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Los neerlandeses llegan a este juego invictos tras terminar como líderes del Grupo F, aunque ahora se cruza contra un rival al que pocos quieren enfrentar.

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Llamativamente, Tijjani Reijnders no sale como titular en Países Bajos después de haberlo sido durante toda la fase de grupos. El mediocampista estará en el banco de suplentes esperando por ingresar en la segunda etapa si así lo desea Ronald Koeman.

Su salida del equipo implica un cambio en el esquema, ya que fue reemplazado por un defensor central. Justamente ingresó su compañero del Manchester City, Nathan Aké.

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones de los 16avos de final del Mundial 2026

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Con esta modificación, Koeman planteó una línea de cinco defensores en el fondo, algo que no había hecho en los tres partidos anteriores. Aké, Van Hecke y Van Dijk son los centrales, mientras que Dumfries y Van de Ven esperan en las bandas derecha e izquierda, respectivamente.

Además, Koeman decidió sacar del equipo a Donyell Malen, otro de los jugadores que había salido como titular en los tres partidos de la fase de grupos. En su reemplazo, entra Crysencio Summerville, que vuelve a la titularidad.

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Los 11 de Países Bajos para enfrentar a Marruecos

Imagen

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul Van Hecke; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey. DT: Ronald Koeman.

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