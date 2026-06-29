El presidente morado habló como nunca del retiro del capitán y sus palabras golpean a la afición.

El futuro de Mariano Torres en Deportivo Saprissa mantiene en vilo a toda la afición. Aunque el mediocampista argentino de 39 años renovó su vínculo con la institución por seis meses más hasta diciembre de este año, sus recientes declaraciones insinuando un pronto retiro han generado mucha incertidumbre sobre lo que pasará en el club.

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Ante este panorama, el presidente del equipo tibaseño, Roberto Artavia, rompió el silencio y aclaró el plan que maneja la dirigencia con el ídolo saprissista. En una entrevista con La Teja, el jerarca reconoció que el adiós de Torres está más cerca que nunca, confirmando el escenario que muchos aficionados temían.

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“Viendo el Mundial, hay una cantidad de jugadores de 38 a 40 años o más y, entre los sistemas médicos, calidad de las canchas, hoy los jugadores se han hecho más longevos. Entonces Mariano ya lo ha dicho que él cree que es su último semestre y nosotros respetamos eso”, aseguró el mandamás de Saprissa.

¿Existe alguna posibilidad de que continúe en el equipo?

A pesar de la contundencia de sus palabras, el presidente dejó una pequeña puerta abierta para el futuro al indicar que el cierre de la carrera de Mariano se evaluará en conjunto cuando se acerque el final de su contrato.

Mariano Torres puede retirarse en diciembre. (Saprissa)

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“En su momento, tanto él como nosotros evaluaremos si él puede tener continuidad, ya sea como titular o, si no, siendo un revulsivo, entrando desde la banca”, explicó Artavia, quien destacó que el argentino ha sido una pieza clave para Saprissa durante más de una década y que se respetará su estatus, siempre y cuando mantenga el nivel esperado y siga entregando resultados.

Torres viene de anotar tres goles en el pasado semestre por el campeonato nacional (dos contra Pérez Zeledón y uno ante San Carlos), demostrando que sigue siendo fundamental en la cancha. Sin embargo, el reloj corre y diciembre marcará un punto de inflexión definitivo para uno de los extranjeros más exitosos en la historia de la institución.