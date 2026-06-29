Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que promete tensión desde el primer minuto. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y pondrá frente a frente a una potencia europea con obligación de pelear arriba contra una selección sudamericana que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo.
La Mannschaft avanzó como líder del Grupo E, aunque llega al cruce después de una derrota 2-1 ante Ecuador que dejó algunas dudas en el cierre de la primera fase. Paraguay, en cambio, se clasificó como uno de los mejores terceros del Grupo D tras igualar 0-0 con Australia, resultado que le permitió seguir con vida en el nuevo formato de 48 selecciones.
A qué hora juegan y dónde ver Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 2:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 3:30 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: Fox Sports
- Panamá: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador:Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports