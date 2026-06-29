Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez se enfrentan Alemania vs Paraguay por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 . El escenario de este encuentro será el Gillette Stadium, en Boston.

Desde Brasil 2014 que Alemania no superaba la fase de grupos. Sin embargo, la derrota ante Ecuador los mostró frágiles. Está bien, ya tenían sellada la clasificación y el primer puesto, pero Paraguay tomó apuntes de lo sucedido.

Pese a las expectativas creadas, Paraguay fue goleado en su debut por Estados Unidos . Un triunfo ante Turquía y un empate contra Australia les dieron el paso de ronda como uno de los mejores terceros. La imagen no ha sido positiva, pero Gustavo Alfaro sabe darle un extra a sus equipos en este tipo de duelos . No hay que descartar la sorpresa.

Este encuentro se disputará a las 16:30 horas de Chile , en el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos.

Este encuentro estará disponible en Chilevisión y DSports en TV, mientras que en streaming podrá ser visto en DGO, Prime Video, DAZN, Paramount+, Disney+ y las plataformas digitales de CHV .

Alemania y Paraguay saltan al terreno de juego. Con ambos planteles en el centro del campo, comienza la entonación de los himnos de ambos países .

Alemania viste de blanco tradicional y Paraguay de azul. Inicial las acciones de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 .

El equipo de Gustavo Alfaro sueña con meter el batacazo en el Mundial 2026 y eliminar a los teutones.

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que promete tensión desde el primer minuto. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y pondrá frente a frente a una potencia europea con obligación de pelear arriba contra una selección sudamericana que llega con la ilusión de dar uno de los grandes golpes del torneo.

La Mannschaft avanzó como líder del Grupo E, aunque llega al cruce después de una derrota 2-1 ante Ecuador que dejó algunas dudas en el cierre de la primera fase. Paraguay, en cambio, se clasificó como uno de los mejores terceros del Grupo D tras igualar 0-0 con Australia, resultado que le permitió seguir con vida en el nuevo formato de 48 selecciones.

A qué hora juegan y dónde ver Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:30 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: