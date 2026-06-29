Vive con nosotros el partido entre la Verdeamarela y la escuadra nipona por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con una capacidad exacta para 68.777 espectadores , FIFA lo denominó para esta Copa del Mundo 2026 como Houston Stadium , pero en los Estados Unidos es reconocido como NRG Stadium. Construido en 2002, con un costo total cercano a los 352 millones de dólares, la casa de los Houston Texans en la NFL albergará un total de siete partidos a lo largo de toda la competición a nivel selecciones.

Los jugadores de Brasil y Japón ya están en el campo de juego para disputar el encuentro por los 16avos de final.

Suena la melodía de los himnos de Brasil y Japón. En instantes rodará el balón en Houston.

Silbatazo inicial de Maurizio Mariani y partido en marcha. Brasil y Japón ya se enfrentan por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Bruno Guimaraes remató desde el borde del área y su remate se fue al tiro de esquina tras desviarse en el camino.

Zion Suzuki envió un remate de Matheus Cunha al tiro de esquina y luego Paquetá estuvo cerca de marcar luego de un corner corto.

El centrocampista de Brasil cometió una infracción cerca de su propia área y el árbitro no dudó.

Los futbolistas se dirigen al banco de suplentes para refrescarse antes de seguir disputando el primer tiempo.

Sano marcó el primer tanto del partido desde afuera del área tras una pérdida de Brasil en campo propio.

El lateral de Brasil fue amonestado luego de derrumbar a Maeda en la mitad de la cancha.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la primera ronda de eliminación directa. El partido se jugará en el NRG Stadium de Houston y pondrá frente a frente a una de las grandes candidatas al título contra una selección asiática que llega con confianza y argumentos para competir.

La Canarinha de Carlo Ancelotti avanzó como líder del Grupo C después de cerrar la primera fase con un contundente 3-0 sobre Escocia. Los nipones, por su parte, terminaron segundos en el Grupo F tras igualar 1-1 ante Suecia, resultado que les permitió meterse en los 16avos y sostener su buen momento en el torneo.

A qué hora y dónde ver Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

El partido por los 16vos de final del Mundial empieza a las 11:00 a.m. de Centroamérica, las 12:00 p.m. de Panamá, y se puede ver por los siguientes canales: