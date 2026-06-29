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Mundial 2026

Brasil 0-1 Japón EN VIVO: sin Neymar, ¡hay sorpresa en Houston! Minuto a minuto de los 16avos de final del Mundial 2026

La verdeamarela se enfrenta a los nipones en Houston en busca de seguir avanzando.

3' ST: Amarilla para Danilo

El lateral de Brasil fue amonestado luego de derrumbar a Maeda en la mitad de la cancha.

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Cambio confirmado: Endrick reemplaza a Paquetá

El mediocampista de Flamengo fue reemplazado en el descanso. Cambio de esquema en Brasil.

Endrick se prepara para ingresar en el segundo tiempo

Las cámaras enfocaron al delantero de Lyon preparándose para entrar a jugar los segundos 45 minutos.

Final del primer tiempo: Brasil 0-1 Japón

Los futbolistas se marchan a los vestuarios tras el silbatazo del árbitro.

45' PT: Se van a jugar 4 minutos más

Se termina el primer tiempo en Houston.

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45' PT: Nueva amarilla en Japón

Daichi Kamada cortó un contraataque de Brasil y el árbitro lo amonestó. Segundo en el seleccionado nipón.

39' PT: Brasil tomó el protagonismo tras el gol de Japón

La Verdeamarela se instaló en campo rival en busca del empate.

29' PT: ¡GOOOOOOOOOOOL DE JAPÓN!

Sano marcó el primer tanto del partido desde afuera del área tras una pérdida de Brasil en campo propio.

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24' PT: Primera pausa de hidratación

Los futbolistas se dirigen al banco de suplentes para refrescarse antes de seguir disputando el primer tiempo.

15' PT: Amarilla para Casemiro

El centrocampista de Brasil cometió una infracción cerca de su propia área y el árbitro no dudó.

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14' PT: ¡Doble oportunidad para Brasil!

Zion Suzuki envió un remate de Matheus Cunha al tiro de esquina y luego Paquetá estuvo cerca de marcar luego de un corner corto.

12' PT: Primer amonestado del partido

Kaishu Sano vio la tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Vinicius.

7' PT: No se hacen daño en los primeros minutos

Ninguno de los dos seleccionados logran imponer condiciones en el arranque.

2' PT: Primera aproximación de Brasil

Bruno Guimaraes remató desde el borde del área y su remate se fue al tiro de esquina tras desviarse en el camino.

1' PT: ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Silbatazo inicial de Maurizio Mariani y partido en marcha. Brasil y Japón ya se enfrentan por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

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Momento de los himnos

Suena la melodía de los himnos de Brasil y Japón. En instantes rodará el balón en Houston.

¡Equipos a la cancha!

Los jugadores de Brasil y Japón ya están en el campo de juego para disputar el encuentro por los 16avos de final.

La entrada en calor ya está en marcha

Los futbolistas hacen los últimos movimientos precompetitivos en el campo antes del silbatazo inicial.

Daizen Maeda, de Japón, a punto de rematar el balón

Daizen Maeda, de Japón, a punto de rematar el balón (Getty Images)

¡Ronaldinho presente!

Ronaldinho presenciará el Brasil vs. Japón

Ronaldinho presenciará el Brasil vs. Japón (Getty Images)

Resultados de Japón en el Mundial 2026

  • Países Bajos 2-2 Japón
  • Túnes 0-4 Japón
  • Japón 1-1 Suecia
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Resultados de Brasil en el Mundial 2026

  • Brasil 1-1 Marruecos
  • Brasil 3-0 Haití
  • Escocia 0-3 Brasil

Detalles del NRG Stadium de Houston

Con una capacidad exacta para 68.777 espectadores, FIFA lo denominó para esta Copa del Mundo 2026 como Houston Stadium, pero en los Estados Unidos es reconocido como NRG Stadium. Construido en 2002, con un costo total cercano a los 352 millones de dólares, la casa de los Houston Texans en la NFL albergará un total de siete partidos a lo largo de toda la competición a nivel selecciones.

Aquí se juega el partido entre Brasil y Japón

Aquí se juega el partido entre Brasil y Japón (Getty Images)

La llegada de Brasil al Estadio Houston

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Así forma Japón para enfrentar a Brasil

  • Zion Suzuki
  • Shogo Taniguchi
  • Takehiro Tomiyasu
  • Hiroki Ito
  • Ritsu Doan
  • Daichi Kamada
  • Kaishu Sano
  • Junya Ito
  • Keito Nakamura
  • Ayase Ueda
  • Daizen Maeda

Alineación confirmada de Brasil: estos son los 11 elegidos por Carlo Ancelotti

  • Alisson
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Lucas Paquetá
  • Rayan
  • Vinícius Júnior
  • Matheus Cunha
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¿A qué hora comienza el partido entre Brasil y Japón?

  • 11:00 hs: México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

  • 12:00 hs: Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

  • 13:00 hs: Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela.

  • 14:00 hs: Argentina, Brasil y Uruguay.

    (Nota: El partido se juega a las 12:00 hs en la hora local de Houston, Texas).

¡Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de Brasil vs. Japón!

Vive con nosotros el partido entre la Verdeamarela y la escuadra nipona por los 16avos de final del Mundial 2026.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Kaishu Sano sorprendió a Brasil: Japón gana en Houston.
© Getty ImagesKaishu Sano sorprendió a Brasil: Japón gana en Houston.

Brasil y Japón se enfrentan este lunes por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la primera ronda de eliminación directa. El partido se jugará en el NRG Stadium de Houston y pondrá frente a frente a una de las grandes candidatas al título contra una selección asiática que llega con confianza y argumentos para competir.

La Canarinha de Carlo Ancelotti avanzó como líder del Grupo C después de cerrar la primera fase con un contundente 3-0 sobre Escocia. Los nipones, por su parte, terminaron segundos en el Grupo F tras igualar 1-1 ante Suecia, resultado que les permitió meterse en los 16avos y sostener su buen momento en el torneo.

A qué hora y dónde ver Brasil vs. Japón por el Mundial 2026

El partido por los 16vos de final del Mundial empieza a las 11:00 a.m. de Centroamérica, las 12:00 p.m. de Panamá, y se puede ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX
  • Panamá: Tigo Sports, TVMAX y RPC
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports, Canal 4 TCS y Fox
  • Nicaragua: Tigo Sports

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