Brasil y Japón se enfrentan este lunes por los 16avos de final del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos de la primera ronda de eliminación directa. El partido se jugará en el NRG Stadium de Houston y pondrá frente a frente a una de las grandes candidatas al título contra una selección asiática que llega con confianza y argumentos para competir.
La Canarinha de Carlo Ancelotti avanzó como líder del Grupo C después de cerrar la primera fase con un contundente 3-0 sobre Escocia. Los nipones, por su parte, terminaron segundos en el Grupo F tras igualar 1-1 ante Suecia, resultado que les permitió meterse en los 16avos y sostener su buen momento en el torneo.
A qué hora y dónde ver Brasil vs. Japón por el Mundial 2026
El partido por los 16vos de final del Mundial empieza a las 11:00 a.m. de Centroamérica, las 12:00 p.m. de Panamá, y se puede ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica (Canal 7) y TDMAX
- Panamá: Tigo Sports, TVMAX y RPC
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports, Canal 4 TCS y Fox
- Nicaragua: Tigo Sports