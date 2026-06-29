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Mundial 2026

Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones de los 16avos de final del Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del partido Países Bajos vs. Marruecos, que se enfrentan en Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Brasil.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE a Países Bajos vs. Marruecos.
© GettySiga EN VIVO y ONLINE a Países Bajos vs. Marruecos.

Este lunes 29 de junio, la actividad correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se cierra con un partidazo. Lo protagonizan Países Bajos y Marruecos, que se enfrentan en el Estadio Monterrey de Guadalupe, México, para definir al tercer clasificado a octavos. Instancia en la que ya espera Brasil.

La Verdeamarella de Carlo Ancelotti dio un golpe de autoridad más temprano, al remontarle 2-1 sobre la hora a un duro Japón con el gol de Gabriel Martinelli. Ahora, llega el turno de salir a la cancha para los neerlandeses, que lideraron el Grupo F, y los marroquíes, escoltas precisamente de los pentacampeones del mundo en la zona C.

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¡La hinchada de Países Bajos!

Los hinchas de Países Bajos listos para el duelo ante Marruecos.

Hinchas de Países Bajos (Foto: Getty Images)

Hinchas de Países Bajos (Foto: Getty Images)

¡La hinchada de Marruecos dice presente!

Los hinchas de Marruecos ya están listos para el partido ante Países Bajos.

Hinchas de Marruecos (Foto: Getty Images)

Hinchas de Marruecos (Foto: Getty Images)

¿Quiénes clasificaron a los octavos?

Por ahora son 3 los clasificados a los octavos de final: Canadá, Brasil y Paraguay.

Entre Países Bajos y Marruecos saldrá el cuarto que sigue en carrera.

Imagen

¡Alineación de Marruecos!

Mohamed Ouahbi manda el siguiente once: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouadd, Ismael Saibari, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz

¡Alineación de Países Bajos!

El cuadro de Ronald Koeman va con el siguiente once: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Micky Van De Ven, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Jan Paul Van Hecke; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong; Crysencio Summerville, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

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¡BIENVENIDOS AL PAÍSES BAJOS VS. MARRUECOS!

Buenas noches amigos de Bolavip, acá comenzamos con el minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026.

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