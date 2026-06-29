Países Bajos vs. Marruecos EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones de los 16avos de final del Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto del partido Países Bajos vs. Marruecos, que se enfrentan en Monterrey por los 16avos de final del Mundial 2026. El ganador enfrentará a Brasil.

Este lunes 29 de junio, la actividad correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se cierra con un partidazo. Lo protagonizan Países Bajos y Marruecos, que se enfrentan en el Estadio Monterrey de Guadalupe, México, para definir al tercer clasificado a octavos. Instancia en la que ya espera Brasil.

La Verdeamarella de Carlo Ancelotti dio un golpe de autoridad más temprano, al remontarle 2-1 sobre la hora a un duro Japón con el gol de Gabriel Martinelli. Ahora, llega el turno de salir a la cancha para los neerlandeses, que lideraron el Grupo F, y los marroquíes, escoltas precisamente de los pentacampeones del mundo en la zona C.