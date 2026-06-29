La emoción del Mundial 2026 no se detiene. Este lunes 29 de junio arrancan nuevos duelos de vida o muerte en los dieciseisavos de final.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este lunes 29 de junio con una atractiva jornada de dieciseisavos de final, en la que tres de las selecciones históricas del fútbol mundial entrarán en acción.

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A continuación en Fútbol Centroamérica hacemos un repaso de la agenda para este día en la Copa del Mundo.

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Brasil vs. Japón

Brasil inicia su camino en la ronda de eliminación directa frente a una selección japonesa que volvió a demostrar su crecimiento en el escenario internacional. La Canarinha avanzó como líder de su grupo tras mantenerse invicta, mientras que Japón logró su clasificación después de una sólida fase de grupos en la que exhibió orden táctico.

En cuanto al historial, ambas selecciones se han enfrentado en varias ocasiones, con un amplio dominio brasileño. En Copas del Mundo será apenas su primer enfrentamiento directo en una fase de eliminación.

Horario del partido en Centroamérica:

11:00 a.m. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica

12:00 p.m. Panamá

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Canales de transmisión:

El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Panamá: Tigo Sports y Fox

Guatemala: Tigo Sports

Honduras: Tigo Sports y Telecadena (Canal 7, Televicentro)

Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica

Nicaragua: Tigo Sports

Alemania vs. Paraguay

Alemania afronta un compromiso de alta exigencia frente a Paraguay con la misión de confirmar su condición de favorita. El conjunto europeo terminó en la cima de su grupo y llega respaldado por una plantilla joven y talentosa, mientras que los sudamericanos alcanzaron la ronda de eliminación gracias a una campaña sólida que les permitió mantenerse entre los clasificados.

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El historial favorece ampliamente a Alemania. Ambas selecciones se han encontrado en fases finales en mundiales, destacando el empate sin goles en los octavos de final de Corea-Japón 2002, donde los europeos avanzaron posteriormente hasta conquistar el subcampeonato. Paraguay buscará romper esa tendencia y conseguir una de las grandes sorpresas del torneo.

Horario del partido para Centroamérica:

2:30 p.m. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica

3:30 p.m. Panamá

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Canales de transmisión:

Honduras: Tigo Sports

Nicaragua: Tigo Sports

Guatemala: Tigo Sports

Costa Rica: Fox+

Panamá: Tigo Sports

El Salvador: Tigo Sports

Países Bajos vs. Marruecos

El cierre de la jornada ofrecerá uno de los enfrentamientos más equilibrados de los dieciseisavos de final cuando Países Bajos se mida a Marruecos. Los neerlandeses avanzaron como primeros de su grupo tras una destacada fase inicial, mientras que el conjunto marroquí confirmó que mantiene el nivel competitivo que lo llevó a ser protagonista en los últimos grandes torneos internacionales.

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No existe un amplio historial entre ambas selecciones en partidos oficiales, el crecimiento de Marruecos en los últimos años convierte este duelo en uno de los más atractivos de la jornada. Países Bajos intentará imponer su tradición mundialista, mientras que los africanos buscarán seguir escribiendo una nueva página en su historia con otra clasificación memorable.

Horario del partido para Centroamérica:

7:00 p.m. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica

8:00 p.m. Panamá

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Canales de tranmisión: