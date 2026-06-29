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Cuál es el ranking FIFA de Marruecos y cuántos puestos lo separan de Países Bajos en el Mundial 2026

El partido se jugará este lunes 29 de junio en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Marruecos buscará sorprender a Países Bajos en los 16avos de final.
© @EnMarocMarruecos buscará sorprender a Países Bajos en los 16avos de final.

Marruecos y Países Bajos afrontan el duelo más parejo de los 16avos de final del Mundial 2026 de acuerdo al ranking FIFA, donde ambas selecciones integran el Top 8.

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En la actualización previa al Mundial, Marruecos aparece en el puesto 7, mientras que Países Bajos ocupa el lugar 8. Es decir, entre ambas selecciones hay apenas un puesto de diferencia, con ventaja para el equipo africano.

El partido se jugará este lunes 29 de junio en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA. Para Marruecos, será una nueva oportunidad de demostrar que su crecimiento ya no es sorpresa; para Países Bajos, una prueba exigente ante un rival que llega con estatus de potencia emergente.

Cuál es el ranking FIFA de Marruecos

Marruecos ocupa el puesto 7 del ranking FIFA, la mejor ubicación entre las selecciones africanas y una de las más fuertes de todo el Mundial.

Esa posición refleja el salto competitivo de los últimos años. Marruecos fue semifinalista en Qatar 2022, sostuvo una generación con futbolistas de elite y llegó a este Mundial con una reputación muy distinta a la de torneos anteriores.

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En la fase de grupos de 2026, el equipo africano volvió a competir a gran nivel. Empató con Brasil, venció a Escocia y luego superó a Haití para cerrar con 7 puntos y avanzar como segundo del Grupo C.

Cuál es el ranking FIFA de Países Bajos

Países Bajos está en el puesto 8 del ranking FIFA, apenas un lugar por debajo de Marruecos.

La ubicación confirma que este no es un cruce común de 16avos. Se enfrentan dos selecciones del top 10 mundial, algo poco habitual en una primera ronda eliminatoria.

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El equipo neerlandés también llega con argumentos fuertes. Terminó primero en el Grupo F, no perdió ningún partido y mostró poder ofensivo, especialmente en la goleada ante Suecia y en el triunfo contra Túnez.

Cómo llegaron Marruecos y Países Bajos al cruce

Marruecos avanzó como segundo del Grupo C, detrás de Brasil.

Sus resultados fueron:

  • Brasil 1-1 Marruecos
  • Escocia 0-1 Marruecos
  • Marruecos 4-2 Haití
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Países Bajos terminó primero del Grupo F, por encima de Japón, Suecia y Túnez.

Sus resultados fueron:

  • Países Bajos 2-2 Japón
  • Países Bajos 5-1 Suecia
  • Túnez 1-3 Países Bajos

Marruecos quiere defender su lugar en la elite

La ventaja de un puesto en el ranking no convierte a Marruecos en favorito absoluto, pero sí cambia la lectura del partido.

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Ya no se trata de una selección que llega desde atrás para sorprender. Marruecos aparece por encima de Países Bajos en la clasificación mundial y con antecedentes recientes que respaldan su candidatura.

Para el equipo africano, ganarle a Países Bajos sería una confirmación fuerte: dejaría afuera a una potencia histórica y se metería en octavos como una selección capaz de volver a pelear instancias importantes.

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Países Bajos busca imponer su historia

Países Bajos llega apenas por debajo en el ranking, pero con más tradición mundialista.

La Oranje fue finalista en tres Copas del Mundo y siempre carga con la expectativa de transformar su talento en una campaña profunda. En este Mundial, además, ganó su grupo y evitó cruzarse con Brasil en 16avos.

Ante Marruecos, deberá sostener la paciencia y evitar que el partido se vuelva demasiado físico o emocional. El ranking muestra una paridad enorme; la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Marruecos vs. Países Bajos

  • Partido: Marruecos vs. Países Bajos.
  • Instancia: 16avos de final.
  • Fecha: lunes 29 de junio.
  • Estadio: Monterrey Stadium / Estadio BBVA.
  • Ranking FIFA de Marruecos: 7º.
  • Ranking FIFA de Países Bajos: 8º.
  • Diferencia: 1 puesto a favor de Marruecos.
  • Contexto: Marruecos y Países Bajos llegan invictos, con 7 puntos cada uno.

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