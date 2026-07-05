¿Quién es el árbitro de Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Ismail Elfath

Un árbitro de Concacaf ha sido el elegido para pitar el vibrante encuentro entre Brasil y Noruega por los 8vos de final del Mundial 2026.

Ismail Elfath será el árbitro principal del partido entre Brasil y Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este domingo 5 de julio en el New York/New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium.

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La designación pone a un árbitro estadounidense de amplia experiencia internacional al frente de uno de los cruces más atractivos de la ronda. Brasil llega como favorita y con la obligación de sostener su candidatura; Noruega aparece como un rival incómodo, con Erling Haaland como amenaza directa.

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Para Elfath, el desafío será manejar un partido de altísima exposición, con figuras, ritmo, duelos físicos y un premio enorme: el ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará al vencedor de México vs. Inglaterra.

Quién es Ismail Elfath, árbitro de Brasil vs. Noruega

Ismail Elfath es un árbitro estadounidense nacido el 3 de marzo de 1982 en Casablanca, Marruecos. Se mudó a Estados Unidos a comienzos de los años 2000, se naturalizó estadounidense y construyó allí su carrera arbitral.

Es árbitro de la Major League Soccer desde 2012 e internacional FIFA desde 2016. Su historia tiene un perfil particular: antes de consolidarse en el arbitraje, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas en Austin y también trabajó en el área de ventas de software.

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Elfath se convirtió en uno de los jueces más importantes del fútbol estadounidense. Fue elegido Árbitro del Año de la MLS en más de una ocasión y también tuvo presencia en torneos de Concacaf, competiciones juveniles FIFA, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y Copa del Mundo.

Para Brasil vs. Noruega, su designación tiene un componente especial: nació en Marruecos, representa a Estados Unidos y dirigirá en una sede estadounidense un partido de eliminación directa entre una potencia histórica y una selección europea en plena explosión.

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Antecedentes internacionales de Ismail Elfath

Ismail Elfath llegó al Mundial 2026 con recorrido fuerte en competiciones internacionales.

En 2019, dirigió la final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y Corea del Sur, una de sus primeras grandes designaciones FIFA. Ese mismo año también tuvo actividad en la Copa Oro y en el Mundial de Clubes.

En Qatar 2022, fue uno de los árbitros destacados del torneo. Dirigió partidos de fase de grupos y también estuvo a cargo de Japón vs. Croacia, por los octavos de final, que terminó con clasificación croata por penales. Además, fue cuarto árbitro en la final entre Argentina y Francia.

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En el Mundial 2026, Elfath ya tuvo actividad antes de Brasil vs. Noruega. Dirigió Países Bajos vs. Japón, por el Grupo F, y luego Uruguay vs. España, por el Grupo H. Ahora vuelve a tener un partido de eliminación directa.

El antecedente no es menor: ya sabe lo que significa arbitrar un cruce mundialista con prórroga, penales y presión extrema. En Nueva Jersey, esa experiencia puede ser clave.

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Por qué Brasil vs. Noruega puede exigir al árbitro

El partido puede tener una carga física y emocional muy alta.

Brasil intentará asumir la iniciativa con posesión, amplitud, desequilibrio individual y presión sobre campo rival. Con Vinícius Júnior, Rodrygo, Raphinha, Martinelli o Matheus Cunha, el equipo puede forzar duelos constantes en los costados y contactos cerca del área.

Noruega, en cambio, tiene una amenaza muy directa: Erling Haaland. Cada pelota larga, centro o transición puede convertirse en una situación de peligro. Eso obligará a los defensores brasileños a competir al límite en duelos físicos, forcejeos, coberturas y disputas aéreas.

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Para Elfath, el criterio será fundamental. Tendrá que distinguir contacto normal de infracción, controlar protestas y estar atento a posibles revisiones de VAR en el área. En un cruce de octavos, un penal, una expulsión o una segunda amarilla puede cambiar el partido por completo.

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Cuerpo arbitral de Brasil vs. Noruega

El equipo arbitral de Brasil vs. Noruega tendrá conducción estadounidense y apoyo centroamericano en la cuarta función.

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