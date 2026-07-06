¿Estados Unidos puede perder los puntos vs. Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026?

Estados Unidos podría complicarse a pesar del pedido que le hizo Donald Trump a Gianni Infantino con la roja de Balogun.

Este lunes, Estados Unidos se medirá frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. Desde la previa, el partido tomó una gran trascendencia después de que la FIFA le retirara la tarjeta roja a Folarin Balogun, quien había sido expulsado en los 16avos ante Bosnia.

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El delantero de Estados Unidos finalmente fue habilitado pese a la sanción. Gran parte de esta decisión tuvo la influencia de Donald Trump, quien reveló que le había pedido a Gianni Infantino que revise esta expulsión porque consideró que Balogun no merecía la expulsión.

En medio de este caso sin precedentes, Bélgica decidió tomar cartas en el asunto y envió una carta a la FIFA solicitando explicaciones. La respuesta fue negativa porque la Federación Belga no forma parte del proceso, según expresó el Comité de Apelaciones.

ver también ¿Por qué Folarin Balogun juega en Estados Unidos vs. Bélgica si lo expulsaron en su último partido del Mundial 2026?

FIFA rechaza la apelación de Bélgica y le queda un último recurso para reclamar el partido vs. Estados Unidos

Por este motivo, el combinado belga amenazó con pedir los puntos por alineación indebida en caso de que Balogun juegue. No obstante, la FIFA señala en sus reglamentos que el único recurso que le queda al seleccionado europeo es acudir al TAS.

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Teniendo en cuenta los tiempos que demora el Tribunal de Arbitraje Deportivo, resulta imposible que el reclamo de Bélgica sea contemplado. De todas maneras, podría haber una sanción a futuro si el seleccionado belga decide acudir al TAS para continuar con la demanda y éste falla a su favor.

La FIFA decretó que Balogun está habilitado a jugar porque la sanción quedó suspendida y no tiene la obligación de ser cumplida para este partido. El Comité Disciplinario aplicó el artículo 27 del Código de la FIFA, el cual establece que se permite suspender dicha tarjeta. La sanción permanecerá en suspenso durante un año. Si en ese período, el delantero comete otra infracción similar deberá cumplir finalmente la fecha de manera automática.

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En resumen