Si Inglaterra le gana a México: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Una de las selecciones revelación del Mundial 2026 será la rival de Inglaterra en cuartos de final si le gana a México este domingo.

Inglaterra enfrenta a México este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce de altísimo voltaje. El partido se juega en el Estadio Azteca, donde el equipo europeo tendrá que lidiar con un rival exigente y con un ambiente completamente favorable al Tri.

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La selección inglesa sabe que no solo juega por seguir con vida: también busca meterse en una llave de enorme peso rumbo a las semifinales. Si elimina al anfitrión, su próximo rival será Noruega, que en el primer turno de la jornada sorpresivamente dejó afuera a Brasil.

Noruega, el rival de Inglaterra si le gana a México

Si Inglaterra derrota a México, se clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026 y medirá fuerzas con Noruega, que venció 2-0 a Brasil con un doblete histórico de Erling Haaland.

El “9” del Manchester City lleva ya siete goles en el torneo y lidera a una generación que ya firmó la mejor Copa del Mundo de su historia.

ver también Predicción México vs. Inglaterra: resultado exacto y goleadores de los octavos de final del Mundial 2026, según la IA

Cuándo jugaría Inglaterra los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final entre el ganador de México vs. Inglaterra y Noruega está programado para este sábado 11 de julio, a las 3:00 p.m. de Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) y a las 4:00 de Panamá.

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Dónde jugaría Inglaterra si elimina a México

En caso de superar a México, Inglaterra jugará los cuartos de final en el Estadio Miami. El reducto, conocido en realidad como Hard Rock Stadium, es uno de los más reconocidos del país: albergó seis ediciones del Super Bowl y tiene capacidad para 65,326 aficionados.

El invicto que deberá cortar Inglaterra

Para pasar de ronda y medirse a los nórdicos, Inglaterra deberá quitarle el invicto a la selección mexicana en el Estadio Azteca, donde nunca perdió un partido mundialista (fue sede en las ediciones de 1970 y 1986). Si no logra imponerse en los 90 o en los tiempos extra, deberá hacerlo en los penales.

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