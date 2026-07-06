Cuántos jugadores “extranjeros” tiene Estados Unidos en el Mundial 2026: quiénes son y dónde nacieron

Estados Unidos se ha metido hasta los octavos de final del Mundial con una nueva generación de futbolistas que dirige Mauricio Pochettino.

Estados Unidos juega el Mundial 2026 en casa y lo hace con una convocatoria que refleja muy bien la diversidad de su selección. En la lista de 26 jugadores de Mauricio Pochettino aparecen futbolistas nacidos en territorio estadounidense, pero también varios casos de jugadores nacidos fuera del país que representan a la USMNT.

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En total, figuran 6 futbolistas nacidos fuera del país en la nómina. Se trata de Sergiño Dest, Antonee Robinson, Gio Reyna, Sebastian Berhalter, Malik Tillman y Alejandro Zendejas, seis futbolistas con historias distintas dentro de una selección que busca hacer historia como anfitriona.

Estados Unidos también tiene jugadores nacidos fuera del país

El caso de Estados Unidos es particular porque no todos los futbolistas nacidos fuera tienen el mismo recorrido. Algunos crecieron en el exterior, otros son hijos de estadounidenses y otros tienen vínculos familiares que les permitieron representar a la selección norteamericana.

Entre los nombres más importantes aparecen Sergiño Dest, nacido en Países Bajos, y Antonee Robinson, nacido en Inglaterra, dos laterales que desde hace tiempo forman parte del núcleo de la USMNT.

También están Gio Reyna y Sebastian Berhalter, ambos nacidos en Inglaterra; Malik Tillman, nacido en Alemania; y Alejandro Zendejas, nacido en México. Todos integran una lista mundialista que combina futbolistas formados en Estados Unidos con otros desarrollados en ligas o academias del exterior.

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Los 6 jugadores de Estados Unidos que nacieron fuera del país

Estos son los futbolistas de Estados Unidos convocados al Mundial 2026 que nacieron fuera del país:

Sergiño Dest — Países Bajos

— Países Bajos Antonee Robinson — Inglaterra

— Inglaterra Gio Reyna — Inglaterra

— Inglaterra Sebastian Berhalter — Inglaterra

— Inglaterra Malik Tillman — Alemania

— Alemania Alejandro Zendejas — México

ver también Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Los 20 jugadores de Estados Unidos que nacieron en el país

La mayoría del plantel estadounidense nació en territorio nacional. Estos son los 20 convocados de la USMNT que nacieron en Estados Unidos:

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Matt Turner

Chris Richards

Tyler Adams

Auston Trusty

Weston McKennie

Ricardo Pepi

Christian Pulisic

Brenden Aaronson

Miles Robinson

Tim Ream

Cristian Roldan

Alex Freeman

Max Arfsten

Haji Wright

Folarin Balogun

Timothy Weah

Mark McKenzie

Joe Scally

Matt Freese

Chris Brady

Este grupo sostiene la base principal de la selección de Pochettino, con jugadores nacidos en distintos estados y formados tanto en el sistema estadounidense como en clubes del exterior.

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Dest, Robinson, Reyna y Tillman: los casos más fuertes

Entre los nacidos fuera, Sergiño Dest es uno de los casos más representativos. Nació en Almere, Países Bajos, se formó en el fútbol neerlandés y eligió representar a Estados Unidos a nivel internacional.

Antonee Robinson nació en Milton Keynes, Inglaterra, pero construyó su carrera internacional con la USMNT. Su caso es similar al de otros jugadores nacidos en Europa con vínculo familiar estadounidense.

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Gio Reyna también nació en Inglaterra, en Sunderland, mientras su familia estaba vinculada al fútbol europeo. Su historia tiene un peso especial por sus raíces: es hijo de Claudio Reyna, ex capitán de Estados Unidos, y de Danielle Egan, ex jugadora de la selección femenina estadounidense.

Malik Tillman, por su parte, nació en Núremberg, Alemania. Se formó en el fútbol alemán, pero terminó eligiendo a Estados Unidos para competir a nivel de selecciones mayores.

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Alejandro Zendejas, el nacido en México

Otro caso particular es el de Alejandro Zendejas, nacido en Ciudad Juárez, México. Su historia tiene un condimento especial porque podía vincularse tanto con México como con Estados Unidos, pero terminó consolidándose dentro del proyecto de la USMNT.

Zendejas representa una realidad muy presente en el fútbol de la región: jugadores con trayectorias, raíces y formación atravesadas por la frontera entre México y Estados Unidos.

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Folarin Balogun, un caso distinto

Aunque muchas veces se lo asocia con Inglaterra por su formación y por buena parte de su carrera juvenil, Folarin Balogun no cuenta como nacido fuera de Estados Unidos.

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El delantero nació en Brooklyn, Nueva York, aunque creció futbolísticamente en Inglaterra (entre Arsenal y Middlesbrough). Por eso, dentro de este relevamiento, aparece entre los nacidos en territorio estadounidense y no dentro del grupo de “extranjeros”.

Datos clave

Estados Unidos tiene 6 jugadores nacidos fuera del país en el Mundial 2026.

en el Mundial 2026. Los nacidos fuera son Sergiño Dest, Antonee Robinson, Gio Reyna, Sebastian Berhalter, Malik Tillman y Alejandro Zendejas .

. Dest nació en Países Bajos .

. Antonee Robinson, Gio Reyna y Sebastian Berhalter nacieron en Inglaterra .

. Malik Tillman nació en Alemania .

. Alejandro Zendejas nació en México.