España eliminó a Portugal y está en cuartos de final: contra quién y cuándo juega por el Mundial 2026

España superó el clásico ibérico ante Portugal y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026.

España dio otro paso fuerte en el Mundial 2026. La Roja eliminó a Portugal en los octavos de final y consiguió la clasificación a los cuartos, donde volverá a jugar por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El equipo de Luis de la Fuente venía de dejar en el camino a Austria en la ronda anterior y ahora sacó adelante uno de los cruces más exigentes del cuadro.

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Del otro lado ya aparece su próximo desafío: el ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica, que definirá al rival español en la siguiente instancia. Ese cruce corresponde al mismo sector del cuadro y entrega al otro clasificado para el duelo de cuartos.

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Contra quién juega España en cuartos de final

España jugará los cuartos de final del Mundial 2026 contra el ganador de Estados Unidos vs. Bélgica. Si avanza el equipo de Mauricio Pochettino, habrá un duelo ante una de las selecciones locales del torneo; si clasifica Bélgica, el cruce será contra uno de los equipos europeos más fuertes del cuadro.

El partido entre Estados Unidos y Bélgica se disputa este mismo lunes y termina de ordenar la llave. Por eso, España ya conoce la fecha, la sede y el horario de su próximo partido, pero todavía debe esperar para saber si enfrentará al equipo estadounidense o al seleccionado belga.

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Cuándo, dónde y a qué hora juega España por cuartos

El partido de cuartos de final se jugará el viernes 10 de julio en el Los Angeles Stadium, también conocido como SoFi Stadium durante la Copa del Mundo, ubicado en Inglewood, California.

España sacó boleto rumbo a Los Angeles (Getty Images).

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Para Centroamérica, el horario de este duelo por un boleto a semifinales será a la 1:00 p.m. (en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). En Panamá será a las 2:00 p.m..