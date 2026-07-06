España y Portugal protagonizan uno de los grandes duelos del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como principales figuras. Sigue aquí todas las incidencias y el minuto a minuto del partidazo.

11:30hs ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Portugal y España!

El Portugal vs España se podrá seguir desde las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia . Estos son los horarios en el resto de países:

El Portugal vs España será transmitido por DSports y América TV. El encuentro también estará disponible online mediante DGO, América TVGO y Paramount+.

Antes del Portugal vs. España, Cristiano Ronaldo se refirió a la posibilidad de su retiro del fútbol.

Lusos y españoles van en busca del pase a cuartos de final. Puede ser la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales.

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá uno de los cruces más fuertes de esta instancia.

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El duelo llega con dos selecciones invictas, pero con sensaciones distintas. Portugal viene de una clasificación sufrida ante Croacia, resuelta en el tiempo agregado, mientras que España avanzó con autoridad después de golear a Austria.

Será un clásico ibérico en formato de eliminación directa. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a Portugal en una noche de máxima exigencia, mientras que España intentará sostener su buen momento con una mezcla de experiencia, control de juego y talento joven.

A qué hora juegan y dónde ver Portugal vs. España por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: