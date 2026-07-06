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Mundial 2026

Portugal vs. España EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Lusos y españoles van en busca del pase a cuartos de final. Puede ser la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales.

¡Alineación confirmada de Portugal!

Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix; Cristiano Ronaldo.

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Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Portugal 2-2 España (pen. 5-3) / Liga de Naciones 2025
  • Portugal 0-1 España / Liga de Naciones 2022-23
  • España 1-1 Portugal / Liga de Naciones 2022-23
  • España 0-0 Portugal / Amistoso en 2021
  • Portugal 0-0 España / Amistoso en 2020

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su futuro?

Antes del Portugal vs. España, Cristiano Ronaldo se refirió a la posibilidad de su retiro del fútbol.

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¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs España?

El Portugal vs España será transmitido por DSports y América TV. El encuentro también estará disponible online mediante DGO, América TVGO y Paramount+.

¿A qué hora juega Países Portugal vs España?

El Portugal vs España se podrá seguir desde las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. Estos son los horarios en el resto de países:

  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas
  • México: 13:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
  • Portugal: 20.00 horas
  • España: 21:00 horas
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¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Portugal y España!

España y Portugal protagonizan uno de los grandes duelos del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como principales figuras. Sigue aquí todas las incidencias y el minuto a minuto del partidazo.

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Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Portugal y España se juegan el pase a cuartos de final.
© Getty ImagesPortugal y España se juegan el pase a cuartos de final.

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá uno de los cruces más fuertes de esta instancia.

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El duelo llega con dos selecciones invictas, pero con sensaciones distintas. Portugal viene de una clasificación sufrida ante Croacia, resuelta en el tiempo agregado, mientras que España avanzó con autoridad después de golear a Austria.

Será un clásico ibérico en formato de eliminación directa. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a Portugal en una noche de máxima exigencia, mientras que España intentará sostener su buen momento con una mezcla de experiencia, control de juego y talento joven.

A qué hora juegan y dónde ver Portugal vs. España por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 2:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: FOX+.
  • Panamá: Tigo Sports Panamá.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Tigo Sports Honduras.
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

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