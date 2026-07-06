Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá uno de los cruces más fuertes de esta instancia.
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El duelo llega con dos selecciones invictas, pero con sensaciones distintas. Portugal viene de una clasificación sufrida ante Croacia, resuelta en el tiempo agregado, mientras que España avanzó con autoridad después de golear a Austria.
Será un clásico ibérico en formato de eliminación directa. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a Portugal en una noche de máxima exigencia, mientras que España intentará sostener su buen momento con una mezcla de experiencia, control de juego y talento joven.
A qué hora juegan y dónde ver Portugal vs. España por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 2:00 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: FOX+.
- Panamá: Tigo Sports Panamá.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Tigo Sports Honduras.
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador.
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.