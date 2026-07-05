Se hizo viral: Cáceres, el jugador de Paraguay agredido por Mbappé, reveló la inesperada broma que le hizo la estrella de Francia

Kylian Mbappé estuvo rodeado de polémica en la victoria de Francia contra Paraguay en el Mundial 2026

La ajustada derrota de Paraguay por 1-0 ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucha tela para cortar. El lateral de la Albirroja, Juan José Cáceres, dialogó con la prensa y dio detalles de lo que fue marcar a una estrella de la talla de Kylian Mbappé.

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Entre risas, el actual futbolista del Dinamo Moscú confesó que el delantero francés intentó provocarlo con una frase bastante particular en pleno partido.

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“Me dice: ‘¿Qué? ¿Me querés dar un beso?’. Ja. Y… Le digo… ‘Bueno, ya que estás'”, relató el defensor paraguayo sobre las bromas y tensiones que se vivieron en el campo de juego.

Además, Cáceres reconoció el enorme esfuerzo que significó contener al atacante del Real Madrid, quien terminó anotando el único gol del partido de penal: “Por suerte jugaba más en el centro que por mi lado. Le tenía que meter (fuerte), porque si no se me iba”.

En un parte del juego Mbappé agredió a Cáceres, algo que no fue captado por las cámaras de la televisión mientras se daba la segunda pausa de hidratación del juego. El francés tuvo varias polémicas dentro del juego, ya que se encaró también con Gustavo Velázquez y Orlando Gill.

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Respondió a Mbappé por sus polémicas palabras

Al terminar el encuentro,Mbappé había encendido la polémica al declarar que Francia demostró que también sabe “jugar al fútbol sucio” y que si tenían que “meter las manos en la mierda”, lo harían con tal de ganar, criticando el estilo de juego de la selección sudamericana.

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Cáceres no se quedó callado y le respondió con firmeza al capitán europeo: “No lo escuché. La verdad, no sé ni lo que dijo. Salió a hablar que jugamos un partido sucio y no sé qué… Nosotros hicimos lo nuestro”, aseguró el lateral.

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Para cerrar, el defensor valoró el enorme desgaste físico y la entrega de todo el plantel paraguayo, que estuvo muy cerca de estirar el partido al tiempo extra frente a una de las grandes potencias del torneo.

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“Nosotros dejamos todo adentro de la cancha. Pelota que venía, jugábamos una final. Morimos de pie, como dijo Alfaro”, sentenció Cáceres, recordando las palabras del entrenador de la Selección de Paraguay tras quedar fuera de la Copa del Mundo.

En resumen

El defensor paraguayo Juan José Cáceres reveló que Kylian Mbappé intentó buscarlo mentalmente en pleno partido preguntándole en tono de burla: “¿Me querés dar un beso?”.

intentó buscarlo mentalmente en pleno partido preguntándole en tono de burla: “¿Me querés dar un beso?”. Cáceres minimizó las polémicas declaraciones de Mbappé sobre el “fútbol sucio” de Paraguay, asegurando que ni le prestó atención y que la Albirroja solo hizo su trabajo.

sobre el “fútbol sucio” de Paraguay, asegurando que ni le prestó atención y que la Albirroja solo hizo su trabajo. El lateral destacó la entrega absoluta de todo el equipo en los octavos de final del Mundial, sentenciando que jugaron cada pelota como una final y que “murieron de pie”.