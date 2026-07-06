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Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del juego entre Estados Unidos y Bélgica, que van en busca del boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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© GettySiga EN VIVO y ONLINE el partido de USA vs. Bélgica por el Mundial 2026.

Este lunes, Estados Unidos y Bélgica medirán fuerzas por los octavos de final del Mundial 2026. Será en el Lummen Field de Seattle, que albergará su último partido del certamen.

Dicho cruce promete emociones en el rectángulo de juego, pero quedó atravesado por la polémica decisión de la FIFA de poner en “suspenso” la tarjeta roja a Folarin Balogun y permitirle regresar para enfrentar a la selección belga.

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El vencedor (en los 90 minutos, en los tiempos extra o en los lanzamientos desde el punto penal) se topará en la próxima ronda con España, que acaba de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo al derrotarla 1-0 con el gol agónico de Mikel Merino.

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