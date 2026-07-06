De nacer en EE.UU. por obligación a ser la estrella del USNMT con tres goles. La historia del goleador por el que Trump intervino ante la FIFA.

Folarin Balogun se ha convertido en la gran figura de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, pero su historia va mucho más allá de los goles que anota en el campo de juego.

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El delantero nacido en Brooklyn, que posee tres nacionalidades, llegó al mundo por una casualidad que involucra a una aerolínea y, hoy en día, se encuentra en el centro de un polémico conflicto deportivo en el que han intervenido directamente la FIFA, comandada por Gianni Infantino, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Nacido en Estados Unidos por decisión de una aerolínea

El destino de Folarin Jerry Balogun comenzó a escribirse en el verano de 2001. Sus padres, Ben y Florence, de origen nigeriano y residentes en Londres, estaban de vacaciones en Nueva York meses antes del atentado a las Torres Gemelas. Al momento de volver a Inglaterra, Florence cursaba su séptimo mes de embarazo. Los encargados del vuelo determinaron que no era seguro que viajara tantas horas con la panza tan grande, por lo que le denegaron el embarque y la obligaron a quedarse en el país norteamericano para el parto.

Florence se instaló en el departamento de su cuñada y, finalmente, el 3 de julio de 2001, Folarin nació en Brooklyn. Dos meses después, cuando los médicos y la compañía aérea lo aprobaron, la familia pudo regresar a Londres. De esta manera fortuita, Balogun obtuvo la ciudadanía estadounidense por nacimiento, que se sumó a la británica por naturalización y la nigeriana por ascendencia.

Por esto fue expulsado a instancias del VAR y ahora le quitaron la fecha de suspensión. (Getty Images)

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Su salto al estrellato

Aunque nació en Estados Unidos, Balogun creció en Londres y se desarrolló futbolísticamente en la academia del Arsenal desde los 8 años. Tras debutar profesionalmente en 2020 con los Gunners y ganar roce en el Middlesbrough de la segunda división, su gran explosión se dio durante la temporada 2022/23 cedido en el Stade Reims de Francia: marcó 22 goles en la Ligue 1, superando a estrellas como Lionel Messi. Ese excelente año convenció al AS Mónaco de comprar su pase por 30 millones de euros, equipo en el que no paró de consolidarse.

La elección por Estados Unidos y el sueño mundialista

A pesar de haber representado a Inglaterra desde la Sub 17 hasta la Sub 21, la federación estadounidense fue insistente. En mayo de 2023, Balogun tomó la decisión final: “Decidimos que lo adecuado para mí era representar al país donde nací. Al final fue una decisión muy sencilla”, reconoció el delantero.

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Esa elección dio sus grandes frutos en el Mundial 2026. Balogun se consolidó como el máximo goleador del conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. En su camino, anotó un doblete consagratorio frente a Paraguay (victoria por 4-1) y un grito clave frente a Bosnia-Herzegovina.

Balogun es el goleador de Estados Unidos en el Mundial 2026. (Getty Images)

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El polémico indulto de la FIFA y el factor político

El excelente presente deportivo de Balogun en este Mundial (lleva tres goles y es el máximo artillero de su selección) quedó eclipsado por un episodio sumamente controversial. En el partido ante Bosnia, el goleador fue expulsado con tarjeta roja directa, lo que automáticamente le impedía disputar los octavos de final ante Bélgica.

Sin embargo, en un movimiento sin precedentes, la FIFA suspendió su inhabilitación. El delantero fue puesto a un “período de prueba de un año” y quedó habilitado para jugar el crucial encuentro contra los belgas. Detrás de esta medida estuvo la presión del propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien declaró públicamente que en la jugada de la expulsión “no fue foul”.

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Trump e Infantino, aliados una vez más. (Getty Images)

La decisión de la entidad presidida por Gianni Infantino luego de las gestiones de Trump causó un revuelo mundial. Mientras Mauricio Pochettino defendió el indulto diciendo que “el 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”, el castigo levantado hizo estallar a Europa: la UEFA lanzó un duro comunicado asegurando que la FIFA “cruzó una línea roja”, y un comisario de Deportes de la Unión Europea tuvo que advertir que intervenir en sanciones socava la autonomía del deporte y que las decisiones “no corresponden a los políticos”.

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Ajeno a los despachos, el chico que nació en Brooklyn de pura casualidad buscará seguir haciendo historia en el campo, con el sueño intacto de dar la gran sorpresa del torneo enfrentándose y eliminando a gigantes de la talla de Francia, España o Argentina.

En síntesis

Folarin Balogun: nació en Brooklyn en 2001 y posee tres nacionalidades.

nació en Brooklyn en 2001 y posee tres nacionalidades. Mundial 2026: la FIFA anuló su expulsión tras la presión de Donald Trump.

la FIFA anuló su expulsión tras la presión de Donald Trump. 30 millones de euros: pagó el AS Mónaco para adquirir su pase.