Por qué no juega Romelu Lukaku hoy en Bélgica vs. Estados Unidos por los octavos del Mundial 2026

Rudi García vuelve a dejar fuera del equipo al histórico goleador de Bélgica para el duelo ante Estados Unidos.

Este lunes 6 de julio, Bélgica visita a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio de Seattle. El conjunto belga sale al campo de juego con varias modificaciones con respecto al último partido contra Senegal por decisión de su DT.

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Para este juego trascendental que marca el futuro de ambos equipos, Rudi García determinó que Romelu Lukaku no sea titular y espere en el banco de suplentes para ingresar en la segunda parte, si es que el técnico decide utilizarlo.

El entrenador francés no alineó al máximo goleador de la historia de Bélgica por tercer partido consecutivo y el cuarto en esta Copa del Mundo 2026. El atacante apenas fue titular en el juego contra Irán en la segunda jornada que finalizó por 0-0.

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El delantero que ocupará su posición es Charles de Ketelaere, quien ha sido una fija en el equipo de García en este certamen. Pese a la consideración que tiene el entrenador con él, todavía no ha marcado goles.

Lukaku, por su parte, ya le marcó a Nueva Zelanda en la tercera jornada y también lo hizo en el partido contra Senegal. Éste último sirvió para que Bélgica inicie la remontada en los minutos finales y saque boleto para la ronda de los mejores 16.

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El 11 de Bélgica para enfrentar a Estados Unidos por los octavos de final

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard. DT: Rudi García.