Uruguay debuta ante Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026 sin Luis Suárez, máximo goleador histórico de la Celeste y figura de cuatro Copas del Mundo.

Uruguay debuta este lunes 15 de junio en el Mundial de Norteamérica 2026 frente a Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo H. La zona también está integrada por España y Cabo Verde, que empataron 0-0 en su estreno, por lo que el partido en Miami abre una primera oportunidad para que la Celeste quede bien posicionada desde el arranque.

En ese contexto, muchos hinchas que no siguen el día a día del combinado sudamericano se preguntan por qué su máximo goleador histórico, Luis Suárez, no aparece en la delegación.

ver también Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Suárez se bajó y el “Loco” no lo dejó volver

La explicación tiene dos partes. La primera es que Suárez se retiró de la selección charrúa en 2024, después del partido ante Paraguay por las Eliminatorias sudamericanas. La segunda es que, aunque en 2026 dejó abierta la posibilidad de volver si lo llamaban para el Mundial, Marcelo Bielsa decidió no incluirlo en la lista definitiva de 26 jugadores.

Suárez jugó su último partido con Uruguay el 6 de septiembre de 2024, en el Estadio Centenario, en un empate 0-0 contra Paraguay. Había anunciado días antes que ese sería su cierre con la Celeste. Se fue como máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos, y después de haber disputado cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Luis Suárez dio un paso al costado de la Celeste en 2024 (Getty Images).

Bielsa explicó la decisión en conferencia de prensa antes del viaje de Uruguay a Estados Unidos. Según el “Loco”, cuando Suárez comunicó su salida de la selección también había planteado que quería dejar espacio para el desarrollo de otros futbolistas jóvenes en su puesto. A partir de ese momento, el cuerpo técnico empezó a trabajar con otros nombres para ocupar la posición de centrodelantero.

Publicidad

Publicidad

Los herederos del Pistolero

Los jugadores que Bielsa mencionó como sucesores naturales en esa zona fueron Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre. Los tres quedaron dentro de la lista mundialista. También fueron convocados otros atacantes como Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Brian Rodríguez, Facundo Torres y Agustín Álvarez.

Uruguay sigue su camino sin su máximo anotador histórico (Getty Images).

Publicidad

ver también Quién es Rudi Garcia, el DT que tomó a Bélgica y la llevó invicta al Mundial 2026

Así, el Mundial 2026 será el primero de Uruguay sin el delantero del Inter Miami desde Alemania 2006. Su última participación mundialista quedó en Qatar 2022, donde la Celeste fue eliminada en fase de grupos.

Publicidad

En síntesis

Suárez se retiró de Uruguay en septiembre de 2024.

Bielsa mantuvo fuera al ex Barcelona por una decisión deportiva.

Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre tomaron su lugar como centrodelanteros.