Después de lo que fue la coronación de España y de varias polémicas, desde Europa le piden a la FIFA algunos cambios de reglamento.

El Mundial 2026 ya es historia, pero el interminable formato de 48 equipos y los larguísimos viajes por Norteamérica dejaron a muchos con un sabor amargo. Aprovechando el cierre del torneo, el medio The Athletic UK le preguntó a sus lectores qué le cambiarían a la Copa del Mundo para 2030.

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Las respuestas de los hinchas van desde ajustes urgentes y muy lógicos, hasta propuestas que cambiarían la esencia del fútbol para siempre.

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Que vuelva el formato clásico

El rechazo a la expansión es rotundo. Los aficionados le exigen a la FIFA dar marcha atrás y regresar a los 32 equipos con el argumento de que hoy sobran partidos de bajo nivel y que las Eliminatorias perdieron su gracia. Además, tras el excesivo desgaste logístico de este año, piden un límite innegociable de máximo dos países anfitriones.

Todo en contramano a lo que se prevé que sucederá en cuatro años: hasta seis sedes y 64 equipos.

Revolución en el área: sin offside y adiós a las tandas de penales

Acá es donde las sugerencias se vuelven radicales. Los hinchas europeos citados por The Athletic pusieron sobre la mesa ideas muy disruptivas para cambiar el reglamento, algo a lo que difícilmente acceda Gianni Infantino:

Fin de las definiciones por penales:

Varios consideran una injusticia decidir al campeón del mundo desde los 12 pasos y exigen que, en rondas eliminatorias, se juegue ininterrumpidamente hasta que alguien anote. Además, si hay un penal durante los 90 minutos, piden que lo ejecute obligatoriamente el jugador que sufrió la falta (como en el básquetbol).

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Eliminar las definiciones por penales… Algunas propuestas son irrealizables. (Getty Images)

Modificar el fuera de juego:

Algunos creen que el offside debería anularse dentro del área grande por la gran acumulación de jugadores. Otros exigen que solo se cobre si todo el cuerpo supera al último defensor, terminando de una vez con los goles anulados por la punta de un botín.

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Tolerancia cero a las simulaciones:

La paciencia se agotó con los simuladores. Piden usar el VAR casi exclusivamente para expulsar con roja directa a quienes fingen faltas, lesiones o exageren dando demasiadas vueltas por el césped.

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Reloj detenido y… ¿tiempos muertos?

El misterio del tiempo añadido es algo que el hincha citado por el mencionado medio ya no tolera. Los fanáticos piden un cronómetro exacto y visible en el estadio que se detenga cada vez que la pelota no ruede.

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Sin embargo, el público más nuevo fue todavía más allá: propusieron dividir el partido en cuatro cuartos (en lugar de dos tiempos de 45 minutos) y darles a los entrenadores hasta tres “tiempos muertos” por mitad para ajustar tácticas en pleno partido.

Gianni Infantino aún debe ser reelecto en la FIFA. (Getty Images)

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Aunque es casi imposible que Gianni Infantino y la IFAB aprueben locuras como eliminar las tandas de penales o dividir el fútbol en cuartos –algo que casi hicieron ahora con los cooling breaks–, el mensaje que llega desde Europa es claro: el hincha está agotado de la comercialización excesiva del juego y pide a gritos un deporte más fluido, más justo y más competitivo.

En síntesis

Gianni Infantino y la IFAB reciben propuestas de los lectores de The Athletic UK para 2030.

reciben propuestas de los lectores de The Athletic UK para 2030. 32 equipos y dos sedes es el formato máximo exigido para la próxima copa.

es el formato máximo exigido para la próxima copa. Eliminar las tandas de penales y jugar cuatro cuartos son los cambios sugeridos.