FIFA interviene: el caso de Fernando Lesme da un giro inesperado y Jafet Soto ya tiene una respuesta

Lesme no pudo jugar aún con Herediano por un delito que habría cometido el equipo dueño de su ficha.

Este jueves, Fernando Lesme se perdió el debut del Club Sport Herediano en el Apertura 2026. El Team igualó 1-1 frente a Puntarenas y no pudo contar con uno de sus fichajes para esta nueva temporada debido a un problema con Celaya, su anterior equipo.

Publicidad

El paraguayo no jugó porque no recibió el pase internacional a tiempo, ya que el club mexicano falsificó una firma suya del 2023. “La gente de Celaya presentó una firma mía, antigua que copiaron y pegaron. Entonces subieron al sistema un contrato falso, por lo que tuvimos que esperar mi ficha. Si no la envían tenemos que ir fuertemente a demandar, lo que los va a perjudicar mucho en la parte económica”, le comentó a La Teja.

Celaya hizo esta maniobra para que el contrato de Lesme se mantuviera vigente, pero el futbolista denunció esta situación al aclarar que tenía contrato hasta junio de este año. Por este motivo, su pase aún no había llegado, debido a que no lo liberaban.

ver también José Giacone necesitó sólo tres palabras para sentenciar a la planilla de Herediano tras el debut

Este viernes, el periodista Kevin Jiménez confirmó que la FIFA ya le dio el pase internacional a Fernando Lesme para sumarse al conjunto rojiamarillo oficialmente. Con esta situación ya destrabada, podrá firmar vínculo con el Team.

Pese a tener el pase en su poder, Lesme ya inició una demanda contra Celaya por las dificultades que tuvo que pasar y por la falsificación de su firma, calificado como un delito según comentó el futbolista.

Publicidad

Fernando Lesme tiene todo listo para su debut con Herediano

Todo indica entonces que Fernando Lesme haría su debut en la Copa Centroamericana contra Marathón el miércoles 29 de julio, ya que está anotado en la lista de futbolistas que el club le otorgó a la Concacaf.