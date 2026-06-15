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¿Por qué no juega Josema Giménez en el debut de Uruguay vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026?

El experimentado defensor de los Charrúas no estará en el debut del Grupo H ante Arabia Saudita.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Josema se pierde el debut.
© Getty ImagesJosema se pierde el debut.

La Selección de Uruguay hace su presentación este lunes 15 de junio en el Mundial 2026. Los Charrúas enfrentan en el primer partido a Arabia Saudita, juego correspondiente al Grupo H, en el que también están España y Cabo Verde, quienes igualaron sin goles en el turno inicial.

En este primer encuentro, Marcelo Bielsa no podrá contar en el 11 titular con varias de sus figuras más emblemáticas. Uno de ellos es José María Giménez, un baluarte del seleccionado uruguayo y que se destaca en el Atlético de Madrid.

Justamente el defensor de 31 años se perderá el debut por una lesión que tuvo jugando con el equipo colchonero. El mes pasado, en un partido de LaLiga frente al Celta de Vigo, Giménez sufrió un esguince en su tobillo derecho y se quedó fuera de los restantes partidos del Aleti.

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Este domingo, Josema dio detalles de su lesión en conferencia de prensa: “Físicamente estoy bien, volví de una lesión de tobillo que me dejó quieto un tiempo pero estoy bien, si estaré o no convocado, será una decisión del entrenador“.

Finalmente, Bielsa decidió preservarlo para que pueda llegar de la mejor manera al partido de la segunda jornada contra Cabo Verde. Aún se desconoce quién será el capitán, ya que tampoco estará presente Ronald Araújo en este debut de la Celeste.

¿Quién reemplaza a Josema Giménez en el primer partido de Uruguay?

El encargado de ocupar la posición de Josema sería Mathias Olivera, defensor zurdo que se desempeña como lateral en el Napoli y que también puede jugar como zaguero central. Hará dupla con Sebastián Cáceres, que irá como primer defensor central.

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En resumen

  • Uruguay debuta este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita.
  • José María Giménez se pierde el debut con la Celeste por un esguince de tobillo.
  • Mathias Olivera reemplaza al defensor lesionado en el partido inaugural como zaguero central.

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