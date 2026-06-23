Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Ghana por el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra afronta este martes uno de los partidos más importantes del Grupo L del Mundial 2026. El equipo de Thomas Tuchel enfrentará a Ghana en el Boston Stadium, en un cruce entre dos selecciones que comenzaron la Copa del Mundo con victoria.
Los ingleses vienen de ganarle 4-2 a Croacia en un debut con mucho poder ofensivo, pero también con señales defensivas para corregir. Ghana, por su parte, superó 1-0 a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi y también llega con 3 puntos.
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Por eso, el partido tiene una lectura directa: quien gane llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final. Incluso si todavía pudiera quedar alguna cuenta abierta por el orden final del grupo, esa cantidad de unidades ya alcanza para asegurar un lugar en la siguiente ronda.
Qué pasa si Inglaterra le gana a Ghana
Si Inglaterra le gana a Ghana, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.
La victoria dejará al equipo de Tuchel con dos triunfos en dos partidos y con la tranquilidad de haber resuelto la clasificación antes de la última fecha. El primer puesto del grupo todavía podría depender del cierre contra Panamá y de otros resultados, pero el boleto a la siguiente ronda ya estaría asegurado.
La explicación pasa por el formato del torneo. En el Mundial 2026 avanzan los dos primeros de cada grupo y también los ocho mejores terceros. Con 6 puntos, Inglaterra ya no podría quedar fuera de la siguiente ronda, incluso en un escenario extremo de desempates.
Además, ganarle a Ghana tendría un valor extra. Inglaterra no solo confirmaría el buen arranque tras el 4-2 ante Croacia, sino que también llegaría al último partido con margen para administrar cargas, corregir detalles y pelear por terminar primera del grupo.
Qué pasa si Inglaterra empata contra Ghana
Si Inglaterra empata contra Ghana, quedará con 4 puntos después de dos fechas. No tendrá la clasificación matemática asegurada, pero sí conservará una posición muy favorable dentro del Grupo L.
En ese escenario, Ghana también llegará a 4 puntos. Los dos seguirán arriba en la tabla, aunque deberán esperar lo que ocurra en el otro partido de la jornada entre Panamá y Croacia, dos selecciones que empezaron sin puntos.
Para Inglaterra, el empate no sería un golpe definitivo, pero sí le impediría cerrar la clasificación de forma anticipada. El equipo inglés llegaría a la última fecha contra Panamá todavía con trabajo por hacer.
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Con 4 puntos, Inglaterra podría avanzar incluso sin ganar en el cierre, dependiendo de los otros resultados y de los criterios de desempate. De todos modos, el objetivo será evitar llegar a la tercera jornada con cuentas abiertas y con presión innecesaria.
Qué pasa si Inglaterra pierde contra Ghana
Si Inglaterra pierde ante Ghana, seguirá con 3 puntos y perderá la oportunidad de sellar la clasificación con una fecha de anticipación.
Ghana, en cambio, subirá a 6 unidades y quedará clasificada a los 16avos de final. Para los ingleses, el panorama cambiará por completo: pasarán de tener la chance de resolver la zona a llegar al último partido con la obligación de sumar.
La derrota no eliminará a Inglaterra, pero sí le quitará margen. En la última fecha deberá enfrentar a Panamá, un rival que también puede llegar con necesidades fuertes si consigue un buen resultado contra Croacia.
En ese contexto, Inglaterra todavía dependerá de sí misma para avanzar si responde en el cierre. Pero perder contra Ghana abriría una zona de riesgo que parecía lejana después del triunfo inicial ante Croacia.
Ghana también puede dar un golpe enorme
El partido no solo es importante para Inglaterra. Para Ghana, una victoria tendría un impacto enorme: llegaría a 6 puntos, se metería en los 16avos de final y dejaría atrás cualquier duda generada por su ranking FIFA o por el favoritismo inglés.
El seleccionado africano ya dio un primer paso contra Panamá. Ahora tendrá la posibilidad de convertir ese triunfo inicial en una clasificación anticipada.
Si empata, quedará bien encaminado. Si pierde, seguirá con 3 puntos y deberá jugarse buena parte de sus opciones en la última fecha contra Croacia.
Tabla de posiciones del Grupo L antes de Inglaterra vs. Ghana
Cómo se juega la última fecha del Grupo L
La tercera fecha del Grupo L se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo.
- Panamá vs. Inglaterra
- Croacia vs. Ghana
En resumen
Si Inglaterra gana, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.