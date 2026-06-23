¿Cuándo juega Panamá contra Inglaterra? Así se define el Grupo L del Mundial 2026

El encuentro entre Panamá e Inglaterra se jugará en simultáneo con el otro partido del grupo: Croacia vs. Ghana, en el Philadelphia Stadium.

Panamá cerrará su participación en el Mundial 2026 contra Inglaterra, después de quedar eliminado en la segunda fecha del Grupo L. La Marea Roja perdió 1-0 ante Croacia en el Toronto Stadium y se sigue sin puntos después de dos partidos. Antes había caído también 1-0 frente a Ghana en su debut, con un gol recibido en tiempo de descuento.

Con ese resultado, el cuadro de Thomas Christiansen ya no tiene camino matemático para avanzar a los 16avos de final. Aunque todavía le queda un partido por jugar, la derrota contra Croacia lo dejó sin chances de superar a sus rivales directos en la tabla.

ver también Los puntajes de Panamá tras la derrota ante Croacia en el Mundial 2026: el uno por uno del equipo de Thomas Christiansen

Cuándo juega Panamá contra Inglaterra

Panamá jugará contra Inglaterra el sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El partido se disputará en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, en East Rutherford. El encuentro se jugará en simultáneo con el otro partido del grupo: Croacia vs. Ghana, en el Philadelphia Stadium.

A Panamá todavía le queda un desafío mundialista (Getty Images).

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

4:00 p.m.: Panamá.

Panamá llega eliminado a la última fecha

La derrota contra Croacia dejó a Panamá eliminado del Mundial 2026. El equipo de Thomas Christiansen quedó con 0 puntos después de dos fechas. Inglaterra y Ghana ya tienen 4 unidades, mientras que Croacia llegó a 3 con su triunfo ante la Sele.

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Panamá ya está eliminado del Mundial 2026 (Getty Images).

Eso significa que la Marea Roja ya no puede alcanzar a Inglaterra ni a Ghana. Y aunque todavía podría igualar a Croacia en puntos si le gana a Inglaterra y los croatas pierden contra Ghana, quedaría por debajo por el duelo directo, ya que Croacia le ganó 1-0. Por eso, el partido ante Inglaterra ya no tendrá valor clasificatorio para Panamá. Será el cierre de su participación en la Copa del Mundo.

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Tabla de posiciones del Grupo L

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.