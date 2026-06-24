El futuro del atacante tico parece estar cada vez más lejos de Rusia pero ahora interesa en uno de los clubes más importantes de España.

No hay mercado de fichajes en el que no aparezca el nombre de Manfred Ugalde. El atacante costarricense del Spartak Moscú siempre es muy buscado por diferentes clubes de Europa y América pero ahora apareció un candidato serio. Muy serio.

Se trata del Sevilla de España, uno de los clubes más importantes de LaLiga por detrás del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que está interesado en hacerse de los servicios del delantero de la selección de Costa Rica.

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Esa noticia comenzó a correr en la tarde de este martes pero ahora, la última novedad, es que el equipo moscovita ya le puso un precio. Y no es bajo.

¿Cuánto pide Spartak Moscú por Manfred Ugalde?

Según información del sitio Soccer.ru, el club “está dispuesto a vender al delantero por 13 millones de euros”. “Puede que deje el Spartak este verano”, agregó el mencionado medio, que además subrayó el interés del Monterrey de México junto al de “varios clubes europeos”.

“Recordemos que el Spartak compró al Ugalde al Twente en 2024 por exactamente 13 millones de euros”, precisó la misma fuente.

Manfred Ugalde es una de las figuras de Costa Rica. (Getty Images)

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Sevilla va por Manfred Ugalde: “Spartak está negociando”

Otro sitio de noticias ruso, en este caso el diario Championat, fue más allá y aseguró que “el Spartak está negociando con el Sevilla por Ugalde” y que “le ha puesto una condición al Sevilla: para el intercambio del delantero Manfred Ugalde, quiere al defensa Quique Salas”.

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“El club ruso bloqueará el trueque directo a menos que el club español incluya un pago monetario fijo (además del precio del traspaso del defensa). El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ya ha dado su visto bueno definitivo a Ugalde. La directiva quiere cerrar el acuerdo antes de su reconocimiento médico, previsto para el 3 de julio de 2026”, concluyó Championat.