¿Por qué Neymar no juega hoy con Brasil vs. Escocia en el Mundial 2026?

El astro brasileño irá al banco -por primera vez en el Mudial 2026- en el partido contra Escocia que definirá en qué posición termina Brasil en el Grupo C.

Es oficial: Neymar Jr. vuelve a perderse un partido de la selección de Brasil. El “10” tampoco estará en este último partido por la tercera fecha del Mundial 2026, en el que la Canarinha deberá ganarle a Escocia en el Miami Stadium para seguir liderando el Grupo C sin importar lo que suceda con Marruecos, que también tiene 4 puntos.

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¿Por qué Neymar no juega contra Escocia?

Neymar no será titular debido a que todavía no está en plenitud física tras la lesión que lo marginó de los duelos con los marroquíes (1-1) y Haití (3-0). Se trata de un desgarro grado II en el gemelo derecho sufrido el pasado 17 de mayo, en la victoria 3-0 de Santos sobre Coritiba por el Brasileirao.

ver también Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde contra Escocia por el Grupo C del Mundial 2026

Sin embargo, la aparición del futbolista de 34 años en la convocatoria ante Escocia es una señal positiva, ya que Carlo Ancelotti no lo había tenido en cuenta para los dos primeros compromisos de la justa máxima. Lo cual hace pensar que el ex Barcelona podría reaparecer en dieciseisavos de final.

La alineación de Brasil vs. Escocia