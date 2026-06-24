¿Por qué Heung-Min Son no juega hoy en Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

La selección de Corea del Sur afronta este miércoles un compromiso decisivo en la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Monterrey, conocido internacionalmente como el Gigante de Acero. El conjunto asiático buscará asegurar su boleto a los dieciseisavos de final en un duelo que comenzará a las 19:00 horas y que podría definir el futuro de ambos equipos en el Grupo A.

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Después de un inicio irregular en el torneo, los dirigidos por Hong Myung-bo llegan con la obligación de sumar para evitar complicaciones. La derrota sufrida frente a México en la segunda jornada dejó abierta la pelea por la clasificación y obligó a los surcoreanos a disputar una auténtica final ante el combinado africano.

La inesperada ausencia de Heung-Min Son

La gran sorpresa en la previa del encuentro fue la decisión del cuerpo técnico de Corea de dejar en el banquillo a Heung-Min Son, capitán y máxima referencia ofensiva del equipo. El futbolista no figura en la alineación titular, una determinación que ha generado múltiples interrogantes debido a la importancia que tiene dentro del esquema surcoreano.

Hasta el momento no existe información oficial sobre alguna lesión o problema físico que afecte al atacante. Sin embargo, llama la atención que el actual jugador del LAFC no logró completar ninguno de los dos compromisos anteriores. En el debut frente a República Checa disputó 69 minutos, mientras que contra México abandonó el terreno de juego tras 57 minutos.

La decisión de reservar a Son podría responder a una estrategia específica para administrar sus esfuerzos en un encuentro de alta exigencia o para utilizarlo como una carta decisiva durante el desarrollo del partido. Lo cierto es que Corea del Sur deberá afrontar los primeros minutos sin su principal figura sobre el césped del estadio regiomontano.

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El panorama para los asiáticos es claro. Una victoria o incluso un empate frente a Sudáfrica les garantizará avanzar como segundos del grupo. En cambio, una derrota podría convertirse en un escenario peligroso, especialmente si República Checa logra derrotar a México en el Estadio Azteca. Con la clasificación en juego y la inesperada suplencia de Heung-Min Son, todas las miradas estarán puestas en un partido que promete emociones hasta el último minuto.