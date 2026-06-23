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Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por el Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto de Colombia vs. RD Congo, que protagonizan uno de los partidos más esperados del Grupo K de la Copa del Mundo.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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La Selección Colombia puede dar un golpe sobre la mesa en el Mundial 2026. Este martes, chocará con RD Congo en su segundo partido del Grupo K y si lo gana no solo pasará a liderar la zona con 6 puntos, superando a Portugal, sino que también le permitirá amarrar su boleto a los dieciseisavos de final.

En el primer turno, los lusos golearon 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, llegando a 4 unidades debido al empate con los congoleños en el debut. Mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron 3-1 a los uzbekos en el debut.

¿Por qué RD Congo aparece con el código COD en el marcador del Mundial 2026?

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¡Increíble el VAR!

La revisión demuestra que Daniel Muñoz estaba fuera de juego por apenas un par de centímetros... todo sigue igualado 0-0 y se reanuda el juego.

4' ¡EN QUE ESTUVOOOO!

Daniel Muñoz aparece por el segundo palo y se pierde una oportunidad única de gol tras rebote del arquero Mpasi... ¡había que empujarla no más!

1' ¡LO TUVO EL CONGOOOO!

Edo Kayembe recibe desde la derecha y saca un espectacular remate de media distancia que se va apenas desviado por el palo izquierdo de Camilo Vargas.

1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Arrancó el choque entre Colombia y RD Congo por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026

Ahora es turno del himno congoleño

Ya suena el himno de Los Leopardos en el Estadio Jalisco... en minutos arranca el partido.

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"¡Oh gloria inmarcesible!"

¡Suena en todo su esplendor el himno de Colombia en Zapopan!

¡Todo listo en Guadalajara!

La Selección Colombia y la República Democrática del Congo están en el túnel del Estadio Jalisco... se despliegan banderas y en minutos se vienen los himnos patrios.

¡Calentamiento en el Jalisco!

La Selección Colombia realiza el trabajo precompetitivo en el césped del Estadio Akron de Guadalajara, donde en breves minutos enfrentará a RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026.

¡Formación titular de RD Congo!

Formación confirmada de RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi, Mbema, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.

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¡Cuánto estilo, Selección!

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Dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo

  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno,
  • Colombia: Canal RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Win Sports, Disney+
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Perú: América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • España: DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

¡Así llegó la Tricolor al Estadio Jalisco!

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6' ¡GOL ANULADO DE COLOMBIA!

Daniel Muñoz conecta en segunda instancia tras un cabezazo y rebote del portero Mpasi... pero el juez Mariani cobra posición fuera de juego ¡Lo revisa el VAR!

¡Formación confirmada de Colombia!

El once titular de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Javier Suárez.

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Carnaval colombiano en Guadalajara

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 22: Colombia fans plat football as they gather for a &#039;Banderazo&#039; ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR on June 22, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by David Ramos/Getty Images)

ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 22: Colombia fans plat football as they gather for a 'Banderazo' ahead of the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR on June 22, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by David Ramos/Getty Images)

(Photo by David Ramos/Getty Images)

(Photo by David Ramos/Getty Images)

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A que hora juegan Colombia vs. RD Congo

  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:00 horas.
  • Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:00 horas.
  • Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.
  • España: 02:00 horas.

¡Bienvenidos al relato de Colombia vs. RD Congo!

Bienvenidos amigas y amigos de Bolavip. Comenzamos el relato minuto a minuto del choque entre Colombia y República Democrática del Congo, válido por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Un triunfo ante los africanos, dejará a la 'Tricolor' clasificada a los 16avos de final.

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