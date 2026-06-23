Colombia vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por el Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto de Colombia vs. RD Congo, que protagonizan uno de los partidos más esperados del Grupo K de la Copa del Mundo.

La Selección Colombia puede dar un golpe sobre la mesa en el Mundial 2026. Este martes, chocará con RD Congo en su segundo partido del Grupo K y si lo gana no solo pasará a liderar la zona con 6 puntos, superando a Portugal, sino que también le permitirá amarrar su boleto a los dieciseisavos de final.

En el primer turno, los lusos golearon 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, llegando a 4 unidades debido al empate con los congoleños en el debut. Mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo se impusieron 3-1 a los uzbekos en el debut.