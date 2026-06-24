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Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones final del Grupo B del Mundial 2026 tras las victorias de Suiza ante Canadá y Bosnia contra Qatar

La zona de Canadá fue la primera en definirse pro completo y así ya comienzan a tomar forma real los 16avos de final.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Suiza le ganó a Canadá en la última fecha del Grupo B.
© Getty ImagesSuiza le ganó a Canadá en la última fecha del Grupo B.

La definición del Grupo B del Mundial 2026 llegó a su fin. Suiza confirmó su jerarquía europea para quedarse con el liderato tras derrotar a Canadá, que a pesar de la derrota logró sellar su boleto a la siguiente ronda como segundo. Bosnia y Herzegovina, por su parte, hizo los deberes y ahora cruza los dedos.

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La última jornada del Grupo B de la Copa del Mundo 2026 regaló una definición simultánea llena de tensión. Con los triunfos de Suiza sobre Canadá por 2-1 y de Bosnia y Herzegovina ante Qatar por 3-1, el panorama del grupo sufrió su última sacudida, definiendo a los invitados directos a los 16avos de final y enviando a una selección a la sala de espera.

A pesar del descalabro frente al combinado helvético, Canadá logró capitalizar el enorme colchón de goles que había conseguido en su histórica victoria por 6-0 frente a Qatar en la fecha anterior. Esto le permitió mantenerse por encima de Bosnia en los criterios de desempate y asegurar su presencia en la fase de eliminación directa, dejando en alto el orgullo de la región de Concacaf.

La tabla de posiciones final del Grupo B

Contra quiénes jugarán Suiza, Canadá y Bosnia

  • Suiza: como 1° del Grupo B, ahora su rival saldrá del 3° EFGIJ
  • Canadá: como 2° del Grupo B, ahora enfrentará al 2° del Grupo A
  • Bosnia y Herzegovina: como 3° del Grupo B, ahora deberá esperar a ver cómo queda entre los 8 mejores terceros
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La tabla de posiciones de los mejores terceros

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