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Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo L tras el empate entre Inglaterra y Ghana

Inglaterra y Ghana no se sacaron diferencias en Boston y dejaron abierta la pelea por el primer lugar del Grupo L en el Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Se mueve la tabla del Grupo L.
© Getty.Se mueve la tabla del Grupo L.

Inglaterra y Ghana empataron 0-0 por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y dejaron abierta la pelea por el primer lugar de la zona. Con este resultado en el Boston Stadium, los dos seleccionados llegaron a 4 puntos y quedaron muy cerca de los 16avos de final.

El empate mantuvo a ambos en la parte alta del grupo después de haber ganado en la primera jornada. Inglaterra venía de superar 4-2 a Croacia, mientras que Ghana había vencido 1-0 a Panamá con un gol sobre el final del partido.

Ghana e Inglaterra no se sacaron diferencias en Boston (Getty Images).

Ghana e Inglaterra no se sacaron diferencias en Boston (Getty Images).

Aunque ninguno de los dos selló todavía la clasificación matemática, el resultado los deja en una posición favorable de cara a la última fecha. La zona, sin embargo, todavía debe completar su segunda jornada con el partido entre Panamá y Croacia.

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Tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026

Panamá vs. Croacia completa la segunda fecha

El otro partido de la segunda jornada del Grupo L será Panamá vs. Croacia, que se jugará este mismo martes en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field. Los dos llegan sin puntos después de perder en la primera fecha.

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Panamá va en busca de su primer punto en su historia mundialista ante Crocacia (Getty).

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Ese cruce puede cambiar bastante el panorama antes del cierre. Si hay un ganador, ese equipo llegará a 3 puntos y mantendrá opciones de meterse en la pelea por la clasificación. Si empatan, Inglaterra y Ghana quedarán todavía mejor posicionados antes de la última jornada.

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Cómo se juega la última fecha del Grupo L

La tercera fecha del Grupo L se disputará el sábado 27 de junio, con los dos partidos en simultáneo:

  • Panamá vs. Inglaterra
  • Croacia vs. Ghana
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Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

El Grupo L todavía puede tener escenarios de empate en puntos. Si dos o más selecciones terminan igualadas, FIFA aplica criterios de desempate para ordenar la tabla.

El orden de desempate es:

  • Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.
  • Diferencia de gol en esos partidos.
  • Goles convertidos en esos partidos.
  • Diferencia de gol general del grupo.
  • Goles convertidos en todo el grupo.
  • Conducta deportiva.
  • Ranking FIFA.
  • Quiénes clasifican a 16avos de final en el Mundial 2026
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En el Mundial 2026, la fase de grupos tiene un formato distinto al de ediciones anteriores. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos, no solo avanzan los dos primeros de cada zona.

La clasificación a los 16avos de final se reparte de la siguiente manera:

  • Los dos primeros de cada grupo avanzan de forma directa.
  • También clasifican los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.
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