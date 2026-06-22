Dónde ver Panamá vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026: hora, TV y streaming en Centroamérica

Para la Sele, el cruce aparece como una prueba de carácter. El equipo de Thomas Christiansen necesita sumar para no quedar demasiado condicionado.

Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido que puede marcar el futuro de ambos en la fase de grupos.

El encuentro se jugará en el Toronto Stadium, nombre FIFA del BMO Field, en Toronto, Canadá. Los dos llegan sin puntos después de perder en su debut: Panamá cayó 1-0 ante Ghana con un gol en el descuento, mientras que Croacia fue superada 4-2 por Inglaterra en un partido de alto ritmo ofensivo.

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Para la Sele, el cruce aparece como una prueba de carácter. El equipo de Thomas Christiansen necesita sumar para no quedar demasiado condicionado antes de la última fecha. Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y tercera en Qatar 2022, también llega obligada a reaccionar después de un estreno adverso.

A qué hora juegan Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

5:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 6:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Croacia en Centroamérica

Estos son los canales confirmados para ver Panamá vs. Croacia en la región:

Panamá: Tigo Sports, Fox, TVN, RPC y TVMax

Tigo Sports, Fox, TVN, RPC y TVMax Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Canal 5 (Televicentro)

Tigo Sports y Canal 5 (Televicentro) El Salvador: Tigo Sports y Fox

Tigo Sports y Fox Nicaragua: Tigo Sports

Panamá necesita una reacción después del golpe ante Ghana

Panamá llega a este partido con la obligación de levantar cabeza. En su debut, la selección canalera perdió 1-0 ante Ghana en un encuentro cerrado que se definió sobre el final.

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El resultado fue duro porque Panamá había sostenido el partido durante buena parte del desarrollo, pero el gol tardío de Caleb Yirenkyi dejó al equipo sin premio. Ahora, contra Croacia, el margen será mucho menor.

La Marea Roja también afronta una baja sensible: Adalberto Carrasquilla no estará disponible. La ausencia del mediocampista obliga a Thomas Christiansen a buscar variantes para sostener el equilibrio en una zona clave del campo.

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En la previa, el cuerpo técnico puso el foco en controlar las transiciones y reducir errores. Ante una selección como Croacia, que puede acelerar desde el pase interior y castigar cualquier desajuste, Panamá necesitará concentración alta, orden defensivo y más eficacia cuando logre progresar.

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El desafío de controlar a una Croacia con oficio

Croacia llega presionada después de perder 4-2 ante Inglaterra. El equipo europeo mostró momentos de reacción, pero sufrió demasiado ante la potencia ofensiva inglesa y quedó último del grupo por diferencia de gol.

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Para los croatas, este partido también funciona como una final anticipada. Una segunda derrota los dejaría muy comprometidos antes del cierre de la fase de grupos, mientras que una victoria los devolvería de lleno a la pelea por la clasificación.

El principal reto para Panamá estará en el mediocampo. Croacia conserva futbolistas capaces de manejar el ritmo, filtrar pases y encontrar ventajas entre líneas. Nombres como Luka Modric y Mateo Kovacic siguen siendo referencias para entender el juego croata.

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Además, Croacia llega con una baja importante: Josip Stanišić figura fuera de disponibilidad por lesión. Aun así, el equipo europeo mantiene jerarquía y experiencia suficiente para exigir al máximo a Panamá.

Tabla de posiciones del Grupo L

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Quién es el árbitro de Panamá vs. Croacia

El partido entre Panamá y Croacia tendrá arbitraje africano. Pierre Ghislain Atcho será el juez principal del encuentro en Toronto.

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Árbitro principal: Pierre Ghislain Atcho (Gabón)

Pierre Ghislain Atcho (Gabón) Asistente 1: Boris Ditsoga (Gabón)

Boris Ditsoga (Gabón) Asistente 2: Amos Abeigne Ndong (Gabón)

Amos Abeigne Ndong (Gabón) Cuarto árbitro: Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita)

Khalid Saleh Al Turais (Arabia Saudita) VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

Nicolás Gallo (Colombia) Asistente VAR 1: Fu Ming (China)

Fu Ming (China) Asistente VAR 2: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) Quinto árbitro: Mohammed Maki Al Abakry (Arabia Saudita)