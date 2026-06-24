¿Escocia quedó eliminado del Mundial 2026 tras la derrota contra Brasil?

El grupo C de la Copa del Mundo del 2026 se definió esta tarde en el que Brasil cumplió con los pronósticos y logró ganar su partido contra Escocia con Vinicius Júnior como figura, lo que dejó a los europeos en una situación complicada tomando en cuenta que es tercero de la clasificación.

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Los escoceses venían de ganarle a Haití y perder contra Marruecos, por lo que hoy ante la canarinha necesitaban por lo menos un empate para poder seguir con vida, pero tal como se esperaba no pudieron meter ni las manos y se fueron con una goleada de 3-0

¿Escocia quedó eliminada?

Por el momento, Escocia todavía se ubica entre las mejores selecciones que están en el tercer lugar del Mundial, pero hay que tomar en cuenta que falta que se disputen 10 grupos, por lo que su panorama podría cambiar y quedar fuera de los puestos que le darían la clasificación.

Los europeos son sextos en la tabla de los terceros lugares, con sus tres partidos disputados, con tres puntos, pero su diferencia de goles de -3 lo sentencia a quedar fuera de cara a los próximos juegos.

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Debajo de Escocia están combinados como Cabo Verde, Bélgica, República Checa, República Democrática del Congo o Ecuador que podrían superarla y aunque no han jugado su tercer encuentro, tienen una mejor diferencia de anotaciones.

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Escocia volvió a un Mundial luego de 28 años tras su participación en Francia 1998, pero se topó con rivales como Brasil y Marruecos que fueron superiores, no les bastó su victoria por la mínima frente a Haití de la primera jornada.