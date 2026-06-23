Panamá 0-0 Croacia EN VIVO: la Marea Roja estuvo cerca del gol – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Llegó el momento de la verdad para la Selección de Panamá. Este martes, se enfrentará a Croacia en su segundo partido del Mundial 2026 con la necesidad de ganar o al menos puntuar para seguir viva en el Grupo L y llegar a la última fecha con chances de clasificar a los dieciseisavos de final.
Sin embargo, el escenario es sumamente adverso para la Marea Roja, que en su debut perdió 1-0 ante Ghana sobre la hora y esta tarde tampoco podrá contar con su gran estrella, Adalberto Carrasquilla, para medirse a unos croatas con sed de victoria luego de que Inglaterra los doblegara por 4-2.
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Hace minutos, los Three Lions empataron 0-0 con los ghaneses, sumándole picante a un grupo que se encuentra así: