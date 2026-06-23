Panamá 0-0 Croacia EN VIVO: la Marea Roja estuvo cerca del gol – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

En FCA le traemos la cobertura clave de este juego clave para la Marea Roja, con la previa y todas sus incidencias, para que no se perda ningún detalle.

Los dirigidos por Thomas Christiansen chocarán con Croacia a partir de las 6:00 p.m. del país canalero (5:00 en el resto de Centroamérica) .

La selección estrena uniforme en este Mundial 2026 luego de lucir la indumentaria clásica, con la camiseta roja, ante los ghaneses.

Luka Modrić jugará su partido número 200 en la selección croata enfrentando a Panamá. Su entrenador, Zlatko Dalić, no se guarda nada: también juega en el medio Mateo Kovačić , que ingresó de cambio contra Inglaterra.

La Marea Roja solo presenta un cambio respecto al once del debut: el ingreso de José Fajardo por Cecilio Waterman .

Empataron 0-0 los otros dos integrantes del Grupo L, Inglaterra y Ghana . De esta forma, ambos se mantienen en la cima con 4 puntos. En el sótano, con cero unidades, están panameños y croatas.

El encuentro será albergado por el Toronto Stadium , bautizado así por la FIFA para la Copa del Mundo. Su nombre habitual es BMO Field y tiene capacidad para 45.736 espectadores.

Los equipos salieron al terreno de juego liderados por sus capitanes, Luka Modrić y Yoel Bárcenas.

El DT le regaló la camiseta de Panamá a su colega, Zlatko Dalić , durante el saludo.

Panamá tiene un poco más la pelota que Croacia. Ninguna de las dos selecciones exigió a los porteros, Mosquera y Likavovic .

Michael Amir Murillo apareció por la banda derecha y tiró un centro rasante que casi llega a empujar el delantero. Le había ganadola posición a loa zagueros croatas.

Martínez llegó hasta el fondo por el mismo carril, pero su envío terminó en las manos de Livakovic . El '6' es el jugador más activo de la Marea Roja.

Gran cabezazo de "Pumita" Rodríguez que arañó Livakovic, haciendo que la pelota se estrelle en el travesaño . Sin embargo, la pelota se había ido al saque de arco antes de que Murillo lanzara un centro milimétrico.

El central panameño cruzó con buen timing y le ganó la pelota a Marco Pašalić , que enfilaba hacia el arco de "Kuty" Mosquera.

Orlando Mosquera se tiró sobre su palo derecho para sacar el derechazo al tiro de esquina.

El partido se reanuda al minuto 25, con el empate 0-0 entre Panamá y Croacia.

Siga el minuto a minuto del partido entre la Selección de Panamá y Croacia, que se enfrentan en Toronto por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026.

Llegó el momento de la verdad para la Selección de Panamá. Este martes, se enfrentará a Croacia en su segundo partido del Mundial 2026 con la necesidad de ganar o al menos puntuar para seguir viva en el Grupo L y llegar a la última fecha con chances de clasificar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el escenario es sumamente adverso para la Marea Roja, que en su debut perdió 1-0 ante Ghana sobre la hora y esta tarde tampoco podrá contar con su gran estrella, Adalberto Carrasquilla, para medirse a unos croatas con sed de victoria luego de que Inglaterra los doblegara por 4-2.

ver también Inglaterra 0-0 Ghana EN VIVO: terminó el 1T en Boston – minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Hace minutos, los Three Lions empataron 0-0 con los ghaneses, sumándole picante a un grupo que se encuentra así: