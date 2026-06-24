En qué clubes juegan los futbolistas de Haití y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Haití se juega su último partido de la Copa del Mundo 2026 y aquí te dejamos a detalle su plantilla que se presenta ante Marruecos.

Haití llegó al Mundial 2026 con un plantel repartido por varias ligas del mundo y con una mayoría casi total de futbolistas que compiten fuera del país.

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El seleccionado caribeño quedó ubicado en el Grupo C, junto a Brasil, Marruecos y Escocia. Después de perder sus dos primeros partidos, contra Escocia y Brasil, llega a la última fecha ya eliminado y con el objetivo de cerrar su participación con una mejor imagen.

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Aunque ni por asomo tiene uno de los planteles más caros del torneo, Haití cuenta con futbolistas de recorrido en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Su lista combina nombres experimentados con jugadores de buen presente en clubes importantes de sus ligas.

Cuál es el valor total de la selección de Haití

Según Transfermarkt, el valor total de mercado de la selección de Haití es de 55,90 millones de euros.

El futbolista más valioso del plantel es Wilson Isidor, delantero de Sunderland, con una cotización de 18 millones de euros. Detrás aparece Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista de Wolverhampton, con 16 millones de euros.

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Esa concentración muestra una característica clara: el mayor valor de Haití está en sus nombres ofensivos y en algunos futbolistas con experiencia en ligas europeas.

Los futbolistas más valiosos de Haití

Estos son algunos de los jugadores de Haití mejor cotizados para el Mundial 2026:

Wilson Isidor — Sunderland — 18 millones de euros

— Sunderland — Jean-Ricner Bellegarde — Wolverhampton — 16 millones de euros

— Wolverhampton — Josué Casimir — AJ Auxerre — 3 millones de euros

— AJ Auxerre — Danley Jean Jacques — Philadelphia Union — 3 millones de euros

— Philadelphia Union — Hannes Delcroix — FC Lugano — 2 millones de euros

— FC Lugano — Jean-Kévin Duverne — KAA Gent — 2 millones de euros

— KAA Gent — Lenny Joseph — Ferencváros — 2 millones de euros

— Ferencváros — Carlens Arcus — Angers SCO — 1,8 millones de euros

— Angers SCO — Frantzdy Pierrot — Çaykur Rizespor — 1,5 millones de euros

— Çaykur Rizespor — Louicius Deedson — FC Dallas — 1,2 millones de euros

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El valor del plantel está muy influido por Isidor y Bellegarde, dos futbolistas con presencia en el fútbol inglés y con una cotización claramente superior al promedio del equipo.

Dónde juegan los futbolistas de Haití

La convocatoria de Haití tiene una fuerte presencia internacional. Hay jugadores en Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Turquía, Hungría, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Irán, Alemania, Países Bajos, Eslovaquia, Portugal y Haití.

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De los 26 futbolistas, solo uno compite en el fútbol haitiano: Woodensky Pierre, de Violette Athletic Club. El resto juega fuera del país.

Arqueros

Alexandre Pierre — FC Sochaux-Montbéliard, Francia

Johny Placide — SC Bastia, Francia

Josué Duverger — FC Cosmos Koblenz, Alemania

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Defensores

Hannes Delcroix — FC Lugano, Suiza

Jean-Kévin Duverne — KAA Gent, Bélgica

Ricardo Adé — LDU Quito, Ecuador

Keeto Thermoncy — Young Boys II, Suiza

Martin Expérience — AS Nancy, Francia

Markhus Lacroix — Colorado Springs Switchbacks, Estados Unidos

Carlens Arcus — Angers SCO, Francia

Wilguens Paugain — Zulte Waregem, Bélgica

Mediocampistas

Danley Jean Jacques — Philadelphia Union, Estados Unidos

Dominique Simon — Tatran Presov, Eslovaquia

Carl Sainté — El Paso Locomotive, Estados Unidos

Woodensky Pierre — Violette Athletic Club, Haití

Jean-Ricner Bellegarde — Wolverhampton, Inglaterra

Leverton Pierre — FC Vizela, Portugal

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Delanteros

Derrick Etienne Jr. — Toronto FC, Canadá

Ruben Providence — Almere City, Países Bajos

Josué Casimir — AJ Auxerre, Francia

Louicius Deedson — FC Dallas, Estados Unidos

Wilson Isidor — Sunderland, Inglaterra

Lenny Joseph — Ferencváros, Hungría

Frantzdy Pierrot — Çaykur Rizespor, Turquía

Duckens Nazon — Esteghlal, Irán

Yassin Fortuné — FC Vizela, Portugal

Wilson Isidor, el jugador más valioso de Haití

El nombre más fuerte del plantel haitiano es Wilson Isidor. El delantero de Sunderland tiene una cotización de 18 millones de euros y aparece como la principal referencia ofensiva del equipo.

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Su valor marca una diferencia importante dentro de la lista. Haití no tiene muchos futbolistas de alta cotización, por lo que Isidor representa una de las cartas más importantes para competir contra rivales de mayor jerarquía.

Ante Marruecos, su participación puede ser clave si Haití logra encontrar espacios para atacar en transición.

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Jean-Ricner Bellegarde, la referencia del mediocampo

Otro nombre central es Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista de Wolverhampton.

Su experiencia en la Premier League le da a Haití un futbolista con roce de alto nivel, capacidad para conducir y herramientas para sostener duelos físicos. En un partido donde Marruecos probablemente tenga más control de pelota, Bellegarde puede ser importante para recuperar, distribuir y lanzar ataques rápidos.

Su presencia también explica parte del valor total del plantel: junto con Isidor, es uno de los dos jugadores más cotizados de Haití.

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Un plantel de diáspora

Haití llega al Mundial con una selección construida casi por completo con futbolistas que juegan en el exterior.

Esa realidad marca el perfil del equipo: jugadores repartidos por distintas ligas, con experiencias diversas y con una base que combina fútbol europeo, norteamericano y sudamericano.

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El desafío es convertir esa diversidad en funcionamiento colectivo. En el Mundial, Haití sufrió ante Escocia y Brasil, pero todavía tiene la posibilidad de cerrar su participación con una imagen más competitiva frente a Marruecos.

Datos de Haití en el Mundial 2026

Grupo: C

C Rivales: Brasil, Marruecos y Escocia

Brasil, Marruecos y Escocia Valor total del plantel: 55,90 millones de euros

55,90 millones de euros Jugador más valioso: Wilson Isidor, 18 millones de euros

Wilson Isidor, 18 millones de euros Ranking FIFA: 83.º

83.º Primer resultado: Haití 0-1 Escocia

Haití 0-1 Escocia Segundo resultado: Brasil 3-0 Haití

Brasil 3-0 Haití Próximo partido: Marruecos vs. Haití