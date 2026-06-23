Por qué no juega Marcus Rashford hoy en Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

Marcus Rashford no aparece en el once titular de Inglaterra para enfrentar a Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Inglaterra enfrenta este martes 23 de junio a Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un duelo directo entre dos selecciones que ganaron en su debut.

En la alineación confirmada de los Tres Leones, Marcus Rashford aparece entre los suplentes y no forma parte del frente de ataque titular elegido por el entrenador Thomas Tuchel.

Rashford se queda en el banquillo ante los africanos (Selección Inglaterra).

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Por qué no juega el delantero del Barcelona

La decisión de marginar a Rashford responde a una elección táctica del cuerpo técnico, que volvió a apostar por Anthony Gordon desde el arranque para ocupar el sector izquierdo del ataque.

Tuchel ya había tomado una decisión parecida en el debut contra Croacia. En ese partido, Gordon fue titular, Rashford ingresó desde el banco y terminó convirtiendo uno de los goles de Inglaterra en la victoria 4-2.

Marcus Rashford marcó contra Croacia, pero vuelve a ser suplente en Inglaterra (Getty Images).

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El cuerpo técnico inglés valora a Rashford como una carta fuerte para el complemento, donde su capacidad para atacar espacios lo convierte en una variante útil cuando el partido se abre.

Quién lo reemplaza

El lugar de Rashford lo ocupa Anthony Gordon. El delantero que explotó en el Newcastle y recientemente firmó con Barccelona aparece como titular por la izquierda, dentro de un ataque que también tiene a Harry Kane como referencia, Jude Bellingham por detrás y Noni Madueke por el costado derecho.

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La elección de Gordon, de 25 años, le da a Inglaterra intensidad para presionar, recorrido por banda y movimientos al espacio desde el inicio. Rashford, mientras tanto, queda en el banco como una opción para el segundo tiempo si Tuchel necesita cambiar el ritmo ofensivo ante Ghana.