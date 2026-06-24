Luka Modric le manda un mensaje a Panamá después de eliminarla del Mundial 2026

La leyenda croata se tomó un momento para responder lo que piensa de Panamá luego de eliminarla con Croacia del Mundial 2026.

El fútbol siempre da revanchas, pero también deja momentos de grandeza que van más allá del resultado. Eso fue lo que ocurrió tras el amargo trago de la eliminación de Panamá en el Mundial 2026, donde cayó de pie y con la frente en alto ante una gran selección como Croacia.

El partido no era uno cualquiera. Se trataba del encuentro número 200 de Luka Modric con la camiseta de su país. A sus 39 años, la leyenda viva del fútbol volvió a comandar a una Croacia que sufrió más de la cuenta para vencer a la escuadra dirigida por Thomas Christiansen.

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El marcador final reflejó lo reñido del encuentro: un ajustado 1-0 a favor de los europeos, gracias a un solitario gol del delantero Ante Budimir. Con este resultado, los croatas ponen la mira en Ghana para sellar su pase a la siguiente ronda, buscando repetir las hazañas de Rusia 2018 (subcampeones) y Qatar 2022 (tercer lugar).

Luka Modric reconoce a Panamá

A pesar de la tristeza por la eliminación, el verdadero valor del trabajo panameño se reflejó en las palabras del propio Modric. Mientras se dirigía al autobús de su equipo, el mediocampista atendió amablemente a los medios y dejó un mensaje directo para el pueblo panameño: “Son un gran equipo. Han hecho un gran partido, suerte”.

Estas palabras, cortas pero sinceras, confirman que Panamá no fue un rival fácil y que logró ganarse el respeto del fútbol internacional. En apenas su segunda participación en una Copa del Mundo, la selección centroamericana demostró que tiene los argumentos necesarios para competir al más alto nivel.

A Panamá todavía le queda una última batalla en el Grupo L. El equipo cerrará su participación enfrentándose a Inglaterra, un rival con historia conocida. Los canaleros buscarán despedirse del torneo con una alegría y, por qué no, repetir la hazaña de Rusia 2018 anotándole nuevamente a los ingleses en la gran cita del fútbol mundial.

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En resumen