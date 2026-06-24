A partir de este momento, podrás disfrutar en tiempo real el cierre de una zona que promete grandes emociones hasta el último momento. Brasil, Marruecos y Escocia se juegan el futuro en 90 minutos.

Quienes salgan primero o segundo, se enfrentarán, respectivamente, al segundo o primero del Grupo F integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

En ambos estadios, Escocia y Brasil y Marruecos y Haití están listos para la ceremonia previa.

Los centroamericanos dan la sorpresa y le anotan a Marruecos. 1-0 a los 10'.

Brasil resiste el 1-0, mientras que Marruecos no logra igualar en el encuentro vs. Haití. 36 minutos en ambos partidos.

Isidor a los 42 minutos anotó desde fuera del área. Vence 2-1 a Marruecos.

Vinícius Jr. llegó, ahora sí, para convertir el 2-0 de Brasil a los 46 minutos.

Siga por acá el minuto a minuto de los partidos Brasil vs. Escocia y Marruecos vs. Haití, que definirán cómo quedan las posiciones en el Grupo C de la Copa del Mundo.

Este miércoles, se terminará de aclarar el panorama en el Grupo C del Mundial 2026. Brasil y Marruecos lo lideran con 4 puntos, aunque la Canarinha tiene mejor diferencia de gol —ese el criterio de desempate para definir al líder, ya que ambas selecciones empataron 1-1 en el debut— y buscará derrotar a Escocia para asegurar el primer lugar.

Sin embargo, al estar terceros con 3 unidades, los escoceses tienen margen para dar el batacazo o aspirar a avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros si hacen un buen partido contra los pentacampeones del mundo.

ver también Tabla de mejores terceros del Mundial 2026: posiciones actualizadas y quiénes clasifican a 16avos

En simultáneo, los marroquíes se toparán con el rival más flojo de la zona, Haití, que ya está eliminado, con el objetivo de ganarle abultadamente para destronar a los dirigidos por Carlo Ancelotti en caso de que ganen.

Siga EN VIVO cómo va la tabla de posiciones del Grupo C