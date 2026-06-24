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Mundial 2026

Brasil 2-0 Escocia y Marruecos 2-2 Haití: la definición del Grupo C del Mundial 2026 EN VIVO y en SIMULTÁNEO

Siga por acá el minuto a minuto de los partidos Brasil vs. Escocia y Marruecos vs. Haití, que definirán cómo quedan las posiciones en el Grupo C de la Copa del Mundo.

Final de los primeros tiempos

Brasil le gana 2-0 a Escocia, mientras que Marruecos iguala 2-2 con Haití.

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GOOOOL DE BRASIL

Vinícius Jr. llegó, ahora sí, para convertir el 2-0 de Brasil a los 46 minutos.

GOOOOL DE MARRUECOS

A los 45 minutos, Saibari pone las cosas 2-2 ante Haití.

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GOOOOLAZO DE HAITÍ

Isidor a los 42 minutos anotó desde fuera del área. Vence 2-1 a Marruecos.

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GOOOOL DE MARRUECOS

Hakimi empató la historia a los 38 minutos. 1-1 vs. Haití.

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No se modifican los marcadores

Brasil resiste el 1-0, mientras que Marruecos no logra igualar en el encuentro vs. Haití. 36 minutos en ambos partidos.

Anulado el gol

Por una infracción previa de Vinícius, quedó inconvalidado el tanto. Brasil sigue ganando 1-0.

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GOOOOOL DE BRASIL

Vinícius Jr. apareció nuevamente y ahora Brasil le gana 2-0 a Escocia a los 22 minutos.

Todo se mantiene igual

A los 20 minutos, Brasil sigue 1-0 sobre Escocia y Haití 1-0 vs. Marruecos.

GOOOL DE HAITÍ

Los centroamericanos dan la sorpresa y le anotan a Marruecos. 1-0 a los 10'.

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GOL DE BRASIL A LOS 8'

Vinícius Jr. aprovechó un error y Brasil le gana 1-0 a Escocia. Marruecos continúa 0-0.

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Comenzaron los partidos

En Miami ya están jugando Escocia vs. Brasil y Marruecos vs. Haití en Atlanta.

Equipos al campo de juego

En ambos estadios, Escocia y Brasil y Marruecos y Haití están listos para la ceremonia previa.

Contra quién juega el Grupo C

Quienes salgan primero o segundo, se enfrentarán, respectivamente, al segundo o primero del Grupo F integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Así llegan a la gran definición los equipos

  1. Brasil 4pts +3
  2. Marruecos 4pts +1
  3. Escocia 3pts 0
  4. Haití 0pts -4
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Sean bienvenidos a la definición del Grupo C del Mundial 2026

A partir de este momento, podrás disfrutar en tiempo real el cierre de una zona que promete grandes emociones hasta el último momento. Brasil, Marruecos y Escocia se juegan el futuro en 90 minutos.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Brasil, Marruecos y Escocia definen quién se queda con el primer lugar del Grupo C.
© GettyBrasil, Marruecos y Escocia definen quién se queda con el primer lugar del Grupo C.

Este miércoles, se terminará de aclarar el panorama en el Grupo C del Mundial 2026. Brasil y Marruecos lo lideran con 4 puntos, aunque la Canarinha tiene mejor diferencia de gol —ese el criterio de desempate para definir al líder, ya que ambas selecciones empataron 1-1 en el debut— y buscará derrotar a Escocia para asegurar el primer lugar.

Sin embargo, al estar terceros con 3 unidades, los escoceses tienen margen para dar el batacazo o aspirar a avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros si hacen un buen partido contra los pentacampeones del mundo.

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En simultáneo, los marroquíes se toparán con el rival más flojo de la zona, Haití, que ya está eliminado, con el objetivo de ganarle abultadamente para destronar a los dirigidos por Carlo Ancelotti en caso de que ganen.

Siga EN VIVO cómo va la tabla de posiciones del Grupo C

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