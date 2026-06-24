Este miércoles, se terminará de aclarar el panorama en el Grupo C del Mundial 2026. Brasil y Marruecos lo lideran con 4 puntos, aunque la Canarinha tiene mejor diferencia de gol —ese el criterio de desempate para definir al líder, ya que ambas selecciones empataron 1-1 en el debut— y buscará derrotar a Escocia para asegurar el primer lugar.
Sin embargo, al estar terceros con 3 unidades, los escoceses tienen margen para dar el batacazo o aspirar a avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros si hacen un buen partido contra los pentacampeones del mundo.
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En simultáneo, los marroquíes se toparán con el rival más flojo de la zona, Haití, que ya está eliminado, con el objetivo de ganarle abultadamente para destronar a los dirigidos por Carlo Ancelotti en caso de que ganen.