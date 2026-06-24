El partido definitorio entre Corea del Sur y Sudáfrica tendrá a un árbitro que ya fue mundialista en Qatar 2022 y ahora le hará frente a su segundo compromiso de la presente edición.

Facundo Tello será el encargado de dirigir a Sudáfrica contra Corea del Sur, partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El mismo se jugará este miércoles 24 de junio en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA.

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La designación vuelve a ubicar al árbitro argentino en un partido con impacto directo en la clasificación. Los surcoreanos llegan con ventaja en la tabla y con la posibilidad de meterse en los dieciseisavos de final, mientras que los Bafana Bafana necesitan ganar para sostener sus chances.

Quién es Facundo Tello, árbitro de Sudáfrica vs. Corea del Sur

Facundo Raúl Tello Figueroa es un árbitro argentino nacido hace 44 años en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Su recorrido en la élite comenzó en el fútbol de su país, donde dirige en Primera División desde 2013. A partir de 2019 pasó a integrar la lista internacional de FIFA, un paso que le abrió lugar en competencias continentales y partidos de mayor exposición.

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Uno de sus antecedentes más recordados es la final del Trofeo de Campeones 2022 entre Boca Juniors y Racing Club, un partido marcado por una gran cantidad de expulsiones. Más allá de ese episodio, Tello ha sostenido una trayectoria internacional con designaciones importantes y continuidad en el máximo nivel.

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La experiencia internacional de Facundo Tello

La carrera internacional de Tello incluye presencia en torneos de clubes y selecciones. De hecho, ya impartió justicia en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a ser convocado para la presente Copa del Mundo.

En Sudamérica, acumuló partidos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otras competencias organizadas por Conmebol. También fue elegido para encuentros de alta exigencia, lo que consolidó su lugar entre los jueces argentinos de mayor proyección internacional.

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En este Mundial, Tello ya había dirigido el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.Su presencia en Sudáfrica-Corea del Sur confirma que FIFA vuelve a confiar en él para un partido con peso competitivo.

Cuerpo arbitral de Sudáfrica vs. Corea del Sur

El equipo arbitral de Sudáfrica vs. Corea del Sur tendrá presencia argentina en la conducción principal y apoyo colombiano en las funciones complementarias.

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