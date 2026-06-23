¿Por qué no juega Cole Palmer hoy en Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026?

La gran figura del Chelsea no está presente en el partido de Inglaterra ante Ghana por el Mundial 2026.

Cole Palmer fue una de las ausencias más destacadas entre todas las selecciones del Mundial 2026. En su oportunidad de jugar por primera vez en una Copa del Mundo, la figura de Inglaterra no fue parte de los convocados por Thomas Tuchel.

Sorpresivamente, el entrenador alemán, a un año de ganar el Mundial de Clubes en tierras norteamericanas como una gran figura del Chelsea, tomó la decisión de no incluirlo dentro de los 26 convocados para Inglaterra.

Toda Inglaterra cuestionó esta determinación de Tuchel con Palmer, ya que era uno de los que había estado en la última convocatoria de la fecha FIFA de marzo. El 20 de los Tres Leones ingresó de cambio en la segunda parte en el 1-1 ante Uruguay y fue titular en la derrota contra Japón por 1-0.

ver también Inglaterra vs. Ghana EN VIVO: ¡atención Panamá! Minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Aparte de estos encuentros, Palmer fue parte de un partido en la etapa de clasificación al Mundial. Salió como titular en el encuentro ante Andorra. En el resto de los juegos, no pudo presentarse por problemas inguinales que lo obligaron a parar.

Además de su ausencia, la otra sorpresa fue la falta de Phil Foden en la lista de convocados. También fue otra de las decisiones que se le criticó y mucho al entrenador. Otro de los que se quedó afuera fue el lateral del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold.

Los 26 convocados de Inglaterra por Thomas Tuchel

Porteros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City). Defensores : Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence, (Tottenham). Mediocampistas : Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa).

: Jordan Henderson (Brentford), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa). Delanteros: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli).

Publicidad