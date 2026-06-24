En qué estadio juegan Corea del Sur vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Este es el moderno estadio que albergará el cruce entre Sudáfrica y Corea del Sur por la última fecha del Grupo A del Mundial 2026.

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan este miércoles 24 de junio por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026, en un partido clave para definir la clasificación a los dieciseisavos de final.

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El encuentro se jugará en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA, uno de los recintos mexicanos elegidos para esta Copa del Mundo. Allí, los surcoreanos buscarán asegurar su lugar en la siguiente ronda, mientras que los africanos necesitan ganar para seguir con vida.

El contexto del grupo marca una diferencia importante entre ambos, ya que México ya está clasificado como primero, mientras que Corea del Sur llega en el segundo lugar, con ventaja sobre Sudáfrica y República Checa.

Dónde juegan Sudáfrica vs. Corea del Sur

El partido entre Sudáfrica y Corea del Sur se disputará en Monterrey, una de las sedes mexicanas del Mundial 2026.

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La sede oficial figura como Monterrey Stadium, aunque el estadio es conocido habitualmente como Estadio BBVA. El recinto está ubicado en Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

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Monterrey, una sede moderna del Mundial 2026

El Estadio BBVA es uno de los estadios más modernos de México. Fue inaugurado en 2015 y se transformó rápidamente en una de las canchas más reconocibles del país por su diseño, su cercanía con el Cerro de la Silla y su ambiente futbolero.

A diferencia del Estadio Azteca, que carga con una historia mundialista enorme, Monterrey aporta un perfil más contemporáneo. Es una sede de infraestructura reciente, con un entorno visual muy fuerte y una afición acostumbrada a partidos de alta intensidad.

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Capacidad del Monterrey Stadium para el Mundial 2026

La capacidad del Monterrey Stadium para el Mundial 2026 ronda los 53.500 espectadores.

Es un aforo menor al del Azteca, pero suficiente para generar un ambiente fuerte en un partido decisivo. Además, el diseño del estadio permite que el público esté cerca del campo, algo que suele aumentar la sensación de presión para los equipos.

Para Corea del Sur, acostumbrada a partidos de exigencia internacional, el desafío será controlar el ritmo y no dejarse llevar por la tensión del cierre del grupo. Para Sudáfrica, el escenario puede funcionar como impulso: necesita ganar y deberá jugar con decisión desde el inicio.

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El clima en Monterrey para Sudáfrica vs. Corea del Sur

El clima será otro factor a tener en cuenta. Para la hora del partido, el pronóstico en Monterrey marca condiciones mayormente despejadas y temperaturas cercanas a los 31°C al inicio del encuentro.

Con el correr de la noche, la temperatura debería bajar gradualmente, pero el calor puede sentirse durante los primeros tramos del partido. Ese aspecto puede influir en la intensidad, la presión alta y la administración física de ambos equipos.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Monterrey Stadium

El Monterrey Stadium recibe partidos de fase de grupos y también un cruce de eliminación directa en el Mundial 2026.

Los encuentros programados en esta sede son:

Tunisia 5-1 Suecia — Grupo F, 14 de junio.

— Grupo F, 14 de junio. Túnez 0-4 Japón — Grupo F, 21 de junio.

— Grupo F, 21 de junio. Sudáfrica vs. Corea del Sur — Grupo A, 24 de junio.

— Grupo A, 24 de junio. 16avos de final — 29 de junio.