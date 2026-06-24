Esta Copa del Mundo tiene lugar para los ocho mejores terceros en los 16avos de final y la pelea por clasificarse cambia minuto a minuto.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa decisiva y la tabla de mejores terceros empieza a tomar un valor central. Con el nuevo formato de 48 selecciones, terminar tercero ya no significa quedar eliminado automáticamente.

Publicidad

En esta edición, los dos primeros de cada uno de los 12 grupos avanzan a los 16avos de final, pero también lo hacen los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos. Por eso, cada punto, cada gol y hasta cada tarjeta pueden terminar marcando la diferencia.

ver también MisterChip saca a la luz lo que nadie tenía en cuenta sobre la eliminación de Panamá del Mundial 2026: “Muchísima desgracia”

La tabla de mejores terceros se actualiza con los resultados de todos los grupos y define qué selecciones, aun sin terminar entre las dos primeras de su zona, logran meterse en la ronda eliminatoria.

Tabla de posiciones de mejores terceros del Mundial 2026

Cómo se clasifican los mejores terceros al Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene 48 equipos repartidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Al finalizar la fase de grupos, avanzan a los 16avos de final:

Publicidad

Los primeros dos de cada grupo

Los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos

Eso significa que 24 selecciones se clasifican de forma directa por quedar primeras o segundas, mientras que las otras ocho plazas salen de la comparación general entre todos los equipos que terminan en el tercer puesto.

Publicidad

Por eso, la tabla de mejores terceros funciona como una clasificación paralela. No alcanza con mirar solo el grupo propio: una selección también debe compararse con los terceros de las otras zonas.

Qué criterios se usan para ordenar la tabla de mejores terceros

La tabla de mejores terceros se ordena con criterios generales, porque los equipos comparados pertenecen a grupos distintos y no jugaron entre sí.

Publicidad

El primer factor es la cantidad de puntos. Si dos o más selecciones quedan igualadas, se aplican los siguientes desempates.

El orden es:

Puntos obtenidos en la fase de grupos

Diferencia de gol

Goles convertidos

Conducta deportiva

Ranking FIFA