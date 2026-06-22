Dónde ver Colombia vs. RD Congo por el Grupo K del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming en Centroamérica

Será un duelo entre dos selecciones que comenzaron sumando, pero con necesidades distintas. Entérate de todos los detalles que rodean el juego.

Colombia y RD Congo se enfrentan este martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un cruce que puede empezar a marcar diferencias importantes en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

El partido se jugará en el Guadalajara Stadium, nombre FIFA del Estadio Akron, en Zapopan. Colombia llega como líder de la zona después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut, mientras que RD Congo aparece segundo tras rescatar un 1-1 ante Portugal.

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Será un duelo entre dos selecciones que comenzaron sumando, pero con necesidades distintas. Colombia puede dar un paso enorme hacia la siguiente ronda si gana, mientras que RD Congo intentará confirmar que su empate ante Portugal no fue casualidad.

A qué hora juegan Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 9:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports y Fox

Tigo Sports y Fox Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica

Fox, Fox+ y Teletica Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Canal 7 y Tigo Sports

Canal 7 y Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports, Fox y Canal 4

Tigo Sports, Fox y Canal 4 Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10

Colombia quiere encaminar la clasificación

Colombia llega a la segunda fecha con buenas sensaciones después de su triunfo 3-1 ante Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró peso ofensivo, capacidad para manejar los momentos del partido y una respuesta fuerte en su estreno mundialista.

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La victoria ubicó a la Tricolor en lo más alto del Grupo K y le dio margen antes de enfrentar a RD Congo. Un nuevo triunfo la dejaría con 6 puntos y la clasificación resuelta.

El equipo cafetero cuenta con nombres de jerarquía como James Rodríguez y Luis Díaz, dos futbolistas llamados a marcar diferencias en un grupo que todavía está abierto. Además, Colombia trabaja desde hace varios días en Guadalajara, un detalle que puede ayudar en la adaptación a la sede, al clima y al entorno del partido.

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Después de un debut sólido, el desafío será sostener el nivel. RD Congo ya demostró que puede competir ante rivales de mayor ranking, por lo que Colombia necesitará evitar desconcentraciones y aprovechar su superioridad técnica cuando tenga espacios.

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RD Congo busca confirmar el golpe ante Portugal

RD Congo también llega con confianza. En la primera fecha empató 1-1 ante Portugal, un resultado de enorme valor para una selección que volvió a jugar una Copa del Mundo después de varias décadas.

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El equipo africano mostró orden, resistencia y capacidad para competir ante un rival de mucha jerarquía. El gol de Yoane Wissa le permitió sumar un punto histórico y llegar al segundo partido con una posición interesante dentro del grupo.

Ahora, frente a Colombia, el desafío será distinto. RD Congo deberá sostener la intensidad defensiva y encontrar momentos para lastimar de contraataque. Si vuelve a sumar, llegará a la última fecha con chances reales de clasificación.

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La clave para los africanos será no quedar demasiado bajos durante todo el partido. Colombia suele crecer cuando puede instalarse en campo rival, por lo que RD Congo necesitará cortar circuitos, competir físicamente y aprovechar cada salida rápida.

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Tabla de posiciones del Grupo K

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Quién es el árbitro de Colombia vs. RD Congo

El partido entre Colombia y RD Congo tendrá arbitraje italiano. Maurizio Mariani será el juez principal del encuentro en Guadalajara.

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Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia)

Maurizio Mariani (Italia) Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)

Daniele Bindoni (Italia) Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)

Alberto Tegoni (Italia) Cuarto árbitro: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) VAR: Marco Di Bello (Italia)

Marco Di Bello (Italia) Asistente VAR 1: Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos)

Mohammed Obaid Khadim (Emiratos Árabes Unidos) Asistente VAR 2: Carlos del Cerro Grande (España)

Carlos del Cerro Grande (España) Quinto árbitro: Juan Carlos Mora (Costa Rica)