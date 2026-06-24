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¿Por qué Memo Ochoa no juega hoy en el partido de México vs. República Checa por el Mundial 2026?

El portero de 40 años tampoco será de la partida contra Chequia pese a que la selección mexicana ya clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Ochoa tampoco ataja vs. Chequia.
© GettyOchoa tampoco ataja vs. Chequia.

Guillermo Ochoa finalmente no defenderá el arco de México este miércoles, en el encuentro ante República Checa que se jugará en el mítico Estadio Azteca por la última fecha del Grupo A del Mundial 2026.

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El seleccionador Javier Aguirre fue tajante al hablar sobre el tema, descartando de cuajo un homenaje al “Memo” por su trayectoria y la decisión de colgar con 40 años los guantes tras la Copa del Mundo, la sexta de su carrera. Se toma con seriedad este último compromiso pese a que el Tri ya está clasificado.

“Lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada”, afirmó Aguirre, sacándole peso a la polémica: Hasta el propio ‘Memo’ se cansa de que le pregunten y le digan. Le veo bien, como a Carlos Acevedo, Raúl Rangel… No es demagogia, digo lo que siento. Veo a 26 cabrones como un puño, todos están apoyando”.

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La ausencia de Guillermo Ochoa ante los checos se debe a una decisión técnica del “Vasco” Aguirre, quien sigue apostando por Raúl Rangel como el guardameta titular de México al igual que en los triunfos contra Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0).

Este es el once de México para cerrar la fase de grupos contra Chequia. (Foto: FMF)

Este es el once de México para cerrar la fase de grupos contra Chequia. (Foto: FMF)

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Veremos si Ochoa le gana la pulseada a Rangel para el siguiente partido, que estará enmarcado en los dieciseisavos de final. Por cómo marcha el Grupo F, México enfrentaría a Japón, que tiene los mimos puntos que Países Bajos (4) pero marcha segundo por diferencia de gol.

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