Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Irak por el Grupo I del Mundial 2026

Francia ya tiene tres puntos tras haberle ganado a Senegal en su debut, mientras Irak sufrió una dolorosa derrota ante Noruega.

Francia juega este lunes un partido clave ante Irak por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Después del triunfo 3-1 contra Senegal en el debut, el equipo europeo tiene la chance de dejar resuelta su clasificación a los 16avos de final.

El partido se disputará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, en Filadelfia. Francia llega con 3 puntos, mientras que Irak todavía no sumó después de perder 4-1 ante Noruega.

ver también Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Qué pasa si Francia le gana a Irak

Si Francia le gana a Irak, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La clasificación no quedaría asegurada necesariamente por terminar entre los dos primeros del Grupo I. Todavía podría darse una combinación en la que Francia, Noruega y Senegal terminen igualados con 6 puntos.

Ese escenario podría ocurrir si Francia vence a Irak, Senegal le gana a Noruega, luego Noruega derrota a Francia y Senegal supera a Irak en la última fecha. En ese caso, el orden entre los tres equipos dependería de los criterios de desempate.

Pero aun si Francia quedara tercera en esa combinación, los 6 puntos ya le alcanzarían para avanzar por la tabla de mejores terceros. Con varios grupos donde el tercer puesto ya no puede llegar a esa cantidad de puntos, Francia no podría quedar fuera de los ocho mejores terceros del torneo.

Publicidad

Publicidad

Por eso, un triunfo ante Irak le dará a Francia la clasificación. Además, le permitirá llegar al cierre contra Noruega con margen para pelear el primer puesto del grupo.

Qué pasa si Francia empata contra Irak

Si Francia empata contra Irak, quedará con 4 puntos después de dos partidos. No asegurará la clasificación, pero conservará una posición favorable dentro del Grupo I.

Publicidad

El empate sería un resultado útil para sostenerse arriba, aunque no resolvería la zona. Francia seguiría dependiendo de sí misma en la última fecha, cuando enfrentará a Noruega.

Publicidad

Si luego le gana a Noruega, terminará con 7 puntos y avanzará sin depender de nadie. Si empata en el cierre, llegará a 5 puntos, una cifra que suele ser fuerte para pelear la clasificación directa o, en el peor escenario, la tabla de mejores terceros.

Publicidad

ver también En qué estadio juegan Francia vs. Irak en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

El problema aparecería si pierde en la tercera fecha. En ese caso, Francia terminaría con 4 puntos y debería mirar lo que ocurra con Noruega, Senegal e Irak, además de los criterios de desempate.

Qué pasa si Francia pierde contra Irak

Si Francia pierde ante Irak, seguirá con 3 puntos y el Grupo I quedará mucho más apretado. Irak también llegaría a 3 unidades, por lo que pasaría de estar último a meterse de lleno en la pelea.

Publicidad

Publicidad

La derrota no eliminaría a Francia, pero sí le quitaría margen. El equipo de Didier Deschamps quedaría obligado a buscar un buen resultado en la última fecha contra Noruega, un rival que también comenzó el torneo con una goleada.

Una victoria en el cierre llevaría a Francia a 6 puntos y le daría la clasificación. Un empate la dejaría con 4 unidades, cifra que podría servir, pero ya dependería del resto de la zona y de la comparación con otros terceros.

Publicidad

Si pierde también contra Noruega, Francia terminaría con 3 puntos y quedaría muy expuesta. En ese escenario, su continuidad en el Mundial dependería de una combinación de resultados y de una tabla de mejores terceros mucho más ajustada.

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo I

Publicidad

Cómo se juega la última fecha del Grupo I

La tercera fecha del Grupo I se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

Noruega vs. Francia

Senegal vs. Irak

Publicidad

Publicidad

En resumen

Si Francia gana, llegará a 6 puntos y se clasificará a los 16avos de final. No necesariamente por asegurar uno de los dos primeros puestos del Grupo I, pero sí porque esos 6 puntos ya le garantizan al menos un lugar entre los mejores terceros.

Si Francia empata, quedará con 4 puntos y seguirá bien posicionada, aunque deberá cerrar la clasificación ante Noruega.

Publicidad

Si Francia pierde, seguirá con 3 puntos, Irak lo alcanzará en la tabla y el Grupo I quedará mucho más abierto antes de la última fecha.