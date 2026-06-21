Dónde ver Francia vs. Irak por el Grupo I del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Entérate de todos los detalles del juego por la segunda jornada del grupo I. Los europeos llegan como favoritos en el papel, pero este Mundial ha dejado grandes sorpresas.

Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, en un partido que llega con realidades muy distintas para ambos.

El encuentro se jugará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, en Filadelfia. Francia llega con confianza después de vencer 3-1 a Senegal en su debut, mientras que Irak necesita reaccionar tras caer 4-1 ante Noruega.

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A qué hora juegan Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Irak en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Fox+ Guatemala: Tigo Sports, Canal 11 y Fox

Tigo Sports, Canal 11 y Fox Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Tigo Sports Panamá: Tigo Sports

Francia quiere confirmar su arranque

Francia empezó el Mundial 2026 con una victoria importante ante Senegal. El equipo europeo ganó 3-1 y quedó bien parado dentro del Grupo I, aunque por ahora aparece detrás de Noruega por diferencia de gol.

El debut dejó señales positivas para los franceses, especialmente por el peso de sus figuras ofensivas. Kylian Mbappé volvió a ser uno de los nombres principales del equipo y Francia mostró recursos para resolver un partido exigente.

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El seleccionado francés llega, además, con una racha reciente favorable: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, entre ellos los duelos ante Senegal, Irlanda del Norte, Colombia y Brasil. Su única derrota en ese tramo fue frente a Costa de Marfil.

Aunque parte como favorito ante Irak, desde el entorno francés el mensaje es claro: no hay margen para relajarse. Una victoria lo dejaría con 6 puntos y prácticamente encaminado hacia los 16avos de final.

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Irak necesita una respuesta inmediata

Irak llega a la segunda fecha con urgencias. En su estreno perdió 4-1 contra Noruega, un resultado duro que lo dejó en el último lugar del Grupo I y sin puntos.

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El equipo iraquí mostró algunos momentos de reacción en su debut, pero no logró sostener el partido ante una selección noruega muy efectiva. Ahora tendrá un desafío todavía más exigente frente a una de las candidatas del torneo.

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Antes del Mundial, Irak había tenido resultados variados: perdió contra Venezuela, empató ante España y consiguió triunfos frente a Andorra y Bolivia. Ese recorrido muestra un equipo capaz de competir, aunque con altibajos.

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Para Irak, sumar contra Francia sería clave para mantenerse con vida antes de la última fecha. Un empate o una derrota lo dejaría muy condicionado en la pelea por la clasificación.

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Quién es el árbitro de Francia vs. Irak

El partido entre Francia e Irak tendrá arbitraje canadiense: Drew Fischer será el juez principal del encuentro en Filadelfia.

Árbitro principal: Drew Fischer (Canadá)

Drew Fischer (Canadá) Asistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)

Micheal Barwegen (Canadá) Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)

Lyes Arfa (Canadá) Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

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Tabla de posiciones del Grupo I