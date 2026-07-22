El ayudante de campo de Lionel Scaloni habló por primera vez de lo que sucedió en Nueva Jersey tras la final perdida.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no terminó con el pitazo final. Tras la victoria española por 1-0 en el MetLife Stadium se produjo un fuerte tumulto entre futbolistas de ambos equipos y una de las imágenes que más repercusión generó fue el cruce entre Roberto Ayala y Dani Olmo.

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Dos días después del incidente, el integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni rompió el silencio y explicó qué ocurrió en ese momento, además de dejarle un mensaje al mediocampista español.

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Roberto Ayala explicó por qué reaccionó contra Dani Olmo

En declaraciones sobre lo sucedido tras la final, Ayala aseguró que todo fue producto de una reacción impulsiva luego de escuchar un comentario del futbolista español. “Fue la reacción a un dicho”, explicó el ex defensor argentino, quien negó que hubiera existido una intención premeditada de agredir a Dani Olmo.

Ayala reconoció que, por el rol que ocupa dentro del cuerpo técnico de la Selección Argentina, debió actuar de otra manera y admitió que está arrepentido de lo ocurrido.

Paredes también se peleó. (Getty Images)

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“Si lo veo…”: el mensaje de Ayala para Dani Olmo

Durante la entrevista, Roberto Ayala también aprovechó para enviarle un mensaje al futbolista español.

“Si lo veo, le pediré disculpas”, aseguró el ayudante de Lionel Scaloni, dejando en claro que su intención es cerrar el episodio personalmente si tiene la oportunidad de encontrarse con Dani Olmo.

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En diálogo con el programa radial Esports Migdia de Valencia –donde él jugó–, el ex zaguero insistió en que todo ocurrió en medio de un momento de máxima tensión tras la derrota argentina y remarcó que lamenta la imagen que dejó el incidente.

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Qué pasó entre Ayala y Dani Olmo tras la final del Mundial

Las cámaras captaron el momento en el que, en medio del tumulto entre jugadores argentinos y españoles, Roberto Ayala empujó a Dani Olmo mientras ambos intercambiaban palabras.

Según explicó el propio integrante del cuerpo técnico albiceleste, todo comenzó después de una frase del mediocampista español que provocó su reacción. Aun así, reconoció que perdió el control y reiteró que actuó de manera equivocada.

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Ayala también felicitó a España por la conquista del Mundial 2026 y destacó que la selección dirigida por Luis de la Fuente fue un justo campeón, al tiempo que insistió en que el altercado no representa los valores que intenta transmitir desde su función dentro del seleccionado argentino.

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en MetLife Stadium.

en la final del Mundial 2026 en MetLife Stadium. Roberto Ayala empujó a Dani Olmo tras un comentario del mediocampista español al terminar.

tras un comentario del mediocampista español al terminar. Ayala pedirá disculpas a Olmo tras hablar del incidente en radio Esports Migdia.