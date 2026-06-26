¿Por qué no juega Kalidou Koulibaly hoy en Senegal vs. Irak por el Mundial 2026?

alidou Koulibaly no fue titular en Senegal vs. Irak por el Mundial 2026 y comenzó el partido en el banco de suplentes. El motivo de su ausencia en el once inicial y quién lo reemplaza en la defensa.

Kalidou Koulibaly no es titular en Senegal vs. Irak por la última fecha del Grupo I del Mundial 2026. El defensor de 35 años comienza el partido en el banco de suplentes en un duelo clave para las aspiraciones de los Leones de Teranga.

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La noticia llamó la atención porque el ex Napoli y Chelsea es uno de los referentes del plantel y capitán de la selección senegalesa. Sin embargo, el cuerpo técnico de Pape Thiaw decidió modificar la defensa para este partido decisivo.

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Por qué no juega Kalidou Koulibaly vs. Irak

Kalidou Koulibaly no juega desde el arranque por decisión técnica. El defensor venía de una actuación muy cuestionada en la derrota de Senegal ante Noruega, un resultado que dejó al equipo africano muy comprometido en el Mundial 2026. El veterano zaguero está disponible, pero Pape Thiaw decidió dejarlo en el banco y mover piezas en la defensa para enfrentar a Irak.

Kalidou Koulibaly tuvo una noche fatídica ante los nórdicos (Getty Images).

Mientras tanto, el seleccionado de África Occidental llega a este partido obligado a ganar para sostener sus chances de clasificar a los 16vos de final como uno de los mejores terceros, aunque aún así dependería de varios resultados para asegurar su boleto a la siguiente fase.

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Quién reemplaza a Kalidou Koulibaly en Senegal

El lugar de Koulibaly en la defensa lo ocupa Abdoulaye Seck, zaguero de 34 años que milita en el Maccabi Haifa de Israel. La línea defensiva de Senegal quedó formada por Seck, Ismail Jakobs, Krépin Diatta y Moussa Niakhaté.

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Además, el equipo también tuvo otro cambio importante en la portería: Mory Diaw fue titular en el arco en lugar de Édouard Mendy, quien quedó fuera por lesión. Así, Koulibaly empieza el partido contra Irak desde el banco y Senegal afronta un duelo decisivo con una defensa modificada.