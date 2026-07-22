Las teorías conspirativas encontraron la respuesta que le pone fin a todas las sospechas en torno a la final entre Argentina y España.

Un fragmento sacado de contexto de Lionel Messi provocó una ola de teorías conspirativas sobre la previa de la gran final del Mundial 2026. Sin embargo, la difusión del registro completo echó por tierra cualquier tipo de especulación.

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El origen de la polémica: la frase que desató los rumores

La previa de la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium quedó envuelta en controversia tras viralizarse un breve extracto del capitán albiceleste en el que se le escuchaba decir: “Olvidémonos de todo”.

En redes sociales, la frase fue utilizada para alimentar insólitas teorías conspirativas que insinuaban que el seleccionado sudamericano saldría a disputar el encuentro sin la tensión ni el compromiso habituales.

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La arenga real de Lionel Messi

Con la publicación de la grabación completa, se reveló el verdadero marco de las palabras de la ‘Pulga’. Lejos de bajar la guardia, el capitán buscó transmitir serenidad absoluta a su plantel en un momento de altísima presión antes de pisar el campo de juego.

“Vamos muchachos, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale”, fueron las palabras exactas de Lionel Messi en el vestuario.

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Concentración y estrategia pura en el túnel

El video inédito no solo aclara las intenciones de Messi, sino que también muestra el alto nivel de concentración y competitividad del combinado argentino en el túnel hacia la cancha. Las cámaras captaron conversaciones puramente tácticas.

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Dibu Martínez le dio indicaciones a Cuti Romero sobre cómo marcar a Lamine Yamal, mientras que Lisandro Martínez pedía al bloque defensivo estar atentos a los remates de los españoles. Incluso, el propio Messi volvió a intervenir para pedirle a los centrales que avisaran a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se adelantaran demasiado.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina reacts after the 0-1 loss during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

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Por si fuera poco, el material expone el hambre de gloria intacto de los jugadores, reflejado en un emotivo diálogo entre Romero y Martínez. “Hoy llegó tu momento”, le alentó el defensor del Tottenham. Seguro de sí mismo, el arquero replicó: “Hoy es mi día, hoy será para la historia”.

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Las imágenes completas demuestran la máxima seriedad con la que la Selección Argentina afrontó la definición del torneo. Con este material audiovisual sobre la mesa, quedan sepultadas las sospechas y se confirma que la mentalidad del grupo estuvo enfocada exclusivamente en el ámbito futbolístico.

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En síntesis