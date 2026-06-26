Mundial 2026: tabla de posiciones final del Grupo I tras la victoria de Francia ante Noruega y Senegal sobre Irak

Francia derrotó 4-1 a Noruega y le ganó el primer puesto del Grupo I, mientras que Senegal goleó a Irak y tiene chances de meterse entre los ocho mejores terceros del Mundial 2026.

Este viernes, quedó definido el Grupo I del Mundial 2026. Francia finalizó en la cima con puntaje perfecto luego de ganarle 4-1 con un triplete de Ousmane Dembélé y otra diana de Désiré Doué a Noruega, su perseguidor en la tabla, que descontó mediante Thelo Asgaard. Los Vikingos finalizaron segundos con 6 unidades y también avanzaron a los dieciseisavos de final.

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En simultáneo, Senegal goleó 5-0 a Irak, llegó a 3 puntos y quedó con una diferencia de gol positiva (+2) que lo posiciona como un serio candidato a avanzar de ronda siendo uno de los ocho mejores terceros. Los tantos fueron de Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Iliman Diaye y Pepe Gueye por partida doble.

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Así se cerró el Grupo I del Mundial 2026

Los cruces de 16avos de final de Francia y Noruega

Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio — Dallas.

Noruega vs. Costa de Marfil — Martes 30 de junio — Dallas.