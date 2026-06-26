¿Senegal clasificó a 16avos del Mundial 2026? El panorama del equipo de Sadio Mané tras golear a Irak

Senegal goleó 5-0 a Irak, cerró el Grupo I con 3 puntos y quedó prácticamente encaminado a los 16avos de final del Mundial 2026.

Senegal hizo lo que tenía que hacer y goleó 5-0 a Irak en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026. El equipo de Sadio Mané llegaba obligado a ganar y respondió con una actuación contundente para seguir con vida en la pelea por los 16avos de final.

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Con este resultado, los Leones de Teranga cerraron la zona en la tercera posición con 3 puntos, detrás de Francia, líder con puntaje perfecto, y Noruega, que terminó segunda con 6 unidades. Irak, por su parte, quedó último sin puntos.

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¿Senegal clasificó a 16avos del Mundial 2026?

Senegal todavía debe esperar la confirmación matemática, pero quedó prácticamente encaminado a los 16avos como uno de los mejores terceros. La goleada ante los árabes le permitió terminar con 3 puntos, diferencia de gol positiva (+2) y 8 goles a favor, una combinación importante para la tabla general de terceros.

Con el 5-0, Senegal supera a otros terceros que ya cerraron su participación, como Corea del Sur y Escocia, y queda bien ubicado en la pelea por uno de los ocho boletos disponibles para los equipos que finalizan terceros en sus grupos.

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El panorama es favorable porque, para quedar eliminado, Senegal necesitaría que varios terceros de los grupos que todavía faltan definirse lo superen. Todavía pueden aparecer selecciones con 4 puntos en las zonas pendientes, aunque el margen que dejó la goleada lo pone en una posición muy sólida.

Qué necesita para confirmar su clasificación

El equipo de Sadio Mané depende del cierre de los grupos que todavía no terminaron, especialmente G, H, J, K y L. El objetivo es mantenerse dentro de los ocho mejores terceros de la fase de grupos.

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ver también EN VIVO: la tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada y quiénes clasifican a 16avos

Por ahora, Senegal puede ilusionarse. Después de una fase de grupos complicada, la goleada ante Irak cambió por completo el panorama y dejó a los Leones de Teranga muy cerca de los 16avos de final del Mundial 2026.